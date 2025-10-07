Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Σαν να μην χώρισαν ποτέ - Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά μετά τη λήξη του γάμου τους, στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» στη Νέα Υόρκη, την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Το πρώην ζευγάρι, που οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον περασμένο Ιανουάριο, έδειχνε φιλικό και άνετο στην πρώτη του δημόσια επανεμφάνισή. Η Λόπεζ φωτογραφήθηκε να χαμογελάει ενώ μιλούσε με τον Άφλεκ, ο οποίος έσκυψε για να της ψιθυρίσει κάτι στο αυτί, ενώ αργότερα έβαλε ευγενικά το χέρι του στη μέση της για να πάνε μαζί στο κόκκινο χαλί.

Η 56χρονη σταρ εντυπωσίασε φορώντας μία floral τουαλέτα σε καφέ απόχρωση και μαύρο τούλι που θύμιζε ιστό αράχνης — μια σαφή αναφορά στον ρόλο της ως «Spider Woman». Ο 53χρονος ηθοποιός, από την πλευρά του, επέλεξε ένα κλασικό μπλε κοστούμι, που απέπνεε μία διακριτική κομψότητα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» / AP

Το πρώην ζευγάρι συμμετέχει στην παραγωγή της ταινίας, με την Λατίνα σταρ να έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την πρώην σύζυγό του, δηλώνοντας στο Extra:

«Η Τζένιφερ είναι απίθανη στην ταινία. Από την αρχή ήξερα ότι θα τα δώσει όλα — και το έκανε. Δούλεψε ασταμάτητα και βλέπουμε όλες τις πτυχές του ταλέντου της».

Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite on the red carpet for the first time since their divorce https://t.co/vVQwbBHIbY pic.twitter.com/A5DiAoE1dq — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

Η Λόπεζ , από την πλευρά της, μίλησε με συγκίνηση στην εκπομπή «Today», αποδίδοντας στον Affleck τα εύσημα για την υλοποίηση του πρότζεκτ:

«Αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ. Θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό», είπε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το έργο τη βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη φάση στη ζωή της: «Η ταινία μιλά για τη δύναμη της τέχνης να μας σώζει στις πιο σκοτεινές στιγμές. Το να δουλεύω σε αυτό το πρότζεκτ ήταν σαν μια προσωπική λύτρωση».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «CBS Sunday Morning», η Λόπεζ παραδέχθηκε ότι το διαζύγιο την άλλαξε βαθιά: «Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη, γιατί με έκανε να εξελιχθώ και να γίνω πιο συνειδητοποιημένη».

