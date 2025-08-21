Τζένιφερ Λόπεζ: Σαγηνεύει και ως ξανθιά για τις ανάγκες της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά για τις ανάγκες της νέας της ταινίας

Η Τζένιφερ Λόπεζ λάμπει στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ανήμερα της πρώτης «επετείου» του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ όμως αυτή τη φορά δεν είχε το γνωστό λουκ αλλά έγινε ξανθιά για τις ανάγκες της ταινίας.

«Ουάου, η ξανθιά Τζένι μου αρέσει», «είναι σαν την Τζιν Χάρλοου αναμεμειγμένη με την Γκουέν Στεφάνι» ήταν ορισμένα από τα σχόλια με κάποιους να εκτιμούν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θυμίζει στη Μαντόνα της δεκαετίας του 1990: «Ποτέ δεν πίστευα ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα μπορούσε να μοιάζει με τη Μαντόνα, αλλά μοιάζει».

