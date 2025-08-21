Τζένιφερ Λόπεζ: Σαγηνεύει και ως ξανθιά για τις ανάγκες της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι πάντα εκθαμβωτική ανεξάρτητα από το χρώμα μαλλιών της, λένε οι ακόλουθοί της 

Newsbomb

Τζένιφερ Λόπεζ: Σαγηνεύει και ως ξανθιά για τις ανάγκες της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά για τις ανάγκες της νέας της ταινίας 

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζένιφερ Λόπεζ λάμπει στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ανήμερα της πρώτης «επετείου» του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ όμως αυτή τη φορά δεν είχε το γνωστό λουκ αλλά έγινε ξανθιά για τις ανάγκες της ταινίας.

«Ουάου, η ξανθιά Τζένι μου αρέσει», «είναι σαν την Τζιν Χάρλοου αναμεμειγμένη με την Γκουέν Στεφάνι» ήταν ορισμένα από τα σχόλια με κάποιους να εκτιμούν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θυμίζει στη Μαντόνα της δεκαετίας του 1990: «Ποτέ δεν πίστευα ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα μπορούσε να μοιάζει με τη Μαντόνα, αλλά μοιάζει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σπάνια Lamborghini Miura βρισκόταν 40 χρόνια μέσα σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Ανοιχτή έως τον Οκτώβριο η πλατφόρμα για τις δηλώσεις

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τα 60 χρόνια του Transit σε αριθμούς (Video)

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Μαγεία η Τζένιφερ Λόπεζ και ως ξανθιά: Η νέα εμφάνιση για τις ανάγκες ταινίας - «Μοιάζει στη Μαντόνα»

07:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ της Ινδίας: Περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε από ύψος 15 μέτρων - 4 τραυματίες

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα Corvette E-Ray: Υβριδική, τετρακίνητη και… αθόρυβη!

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

07:08BOMBER

Ο κλόουν, το πουλί και οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

07:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές μάχες που κρίνουν πολλά

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 16 περιοχές - Αναλυτικά ο χάρτης

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε μεγάλη άνοδο οι Στρατιωτικές Σχολές - Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καίνε καλώδια δίπλα στις γραμμές του προαστιακού στον Ασπρόπυργο - Έχει γίνει καθημερινότητα λένε κάτοικοι

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Χρυσάφι πληρώνουν οι γονείς για λίγα τετραγωνικά

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Πάνω από 100 παραβάσεις και «λουκέτα» σε τουριστικούς προορισμούς μέσα σε μία εβδομάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Κακουργηματικές διώξεις σε δύο ιερείς και επιχειρηματίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

07:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρήκατε κέρμα στην πόρτα του αυτοκινήτου σας; Γιατί κινδυνεύετε

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Μαγεία η Τζένιφερ Λόπεζ και ως ξανθιά: Η νέα εμφάνιση για τις ανάγκες ταινίας - «Μοιάζει στη Μαντόνα»

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παρωδία το μήκος στο Diamond League λόγω καταρρακτώδους βροχής, αποσύρθηκε ο Τεντόγλου

16:36WHAT THE FACT

Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καίνε καλώδια δίπλα στις γραμμές του προαστιακού στον Ασπρόπυργο - Έχει γίνει καθημερινότητα λένε κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ