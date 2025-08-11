Τζένιφερ Λόπεζ: Mία ακρίδα διέκοψε τη συναυλία της στο Αλμάτι

Η Tζένιφερ Λόπεζ είχε έναν απροσδόκητο καλεσμένο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της την Κυριακή. Μια... επίμονη ακρίδα γατζώθηκε στον λαιμό της καθώς ανέβηκε στη σκηνή στο Κεντρικό Στάδιο του Καζακστάν στο Αλμάτι - αλλά η JLo δεν άφησε το έντομο να διακόψει το σόου της.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram της καταγράφει τη στιγμή που η...φωτογενής ακρίδα αποφάσισε να διακόψει την παράσταση. Η JLo, χαμογέλασε κάπως νευρικά καθώς το μικρό πλασματάκι σκαρφάλωνε στο τοπ της. Διατήρησε ωστόσο την ψυχραιμία της και φάνηκε να τελειώνει το τραγούδι πριν το διώξει απότομα. Η λεζάντα έγραφε: «Ανατροπή στην πλοκή: Η @JLo μόλις ξεκίνησε πρόβες για το Kiss of the Cricket Woman… στη σκηνή… σε πραγματικό χρόνο»

«Με γαργάλησε!» είπε η Λόπεζ, η οποία βίωσε πρόσφατα ένα ακόμη απρόοπτο καθώς πρόσφατα της απαγορεύτηκε η είσοδος σε ένα κατάστημα Chanel στην Κωνσταντινούπολη αφού η ασφάλεια «δεν την αναγνώρισε» (!).

Η Λόπεζ έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τίτλο «Up All Night: Live in 2025» η οποία θα διαρκέσει 21 ημέρες, αύριο Τρίτη (12/8) στο ξενοδοχείο Cala di Volpe της Ιταλίας στη Σαρδηνία. Η δύο φορές υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια- η οποία έχει 31,5 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify - θα ξεκινήσει στη συνέχεια την περιοδεία της Up All Night Live in Las Vegas, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο The Colosseum του Caesars Palace στις 30 Δεκεμβρίου.

Πέρυσι, η Τζένιφερ αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία της This is Me... Live: The Greatest Hits, εν μέσω χαμηλών πωλήσεων εισιτηρίων, αν και ισχυρίστηκε ότι το έκανε για να είναι με τα παιδιά της, την οικογένεια και τους στενούς φίλους της.

Η Λόπεζ - η οποία έχει υποδυθεί τη νύφη σε εννέα ταινίες - πρόσφατα έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε στην ρομαντική κομεντί του Ol Parker, Office Romance, για το Netflix, δίπλα στον Μπρετ Γκόλντσταϊν, πρώην τραγουδιστή του Τεντ Λάσο.

Το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ οριστικοποιήθηκε επίσημα στις 20 Φεβρουαρίου.Το πρώην ζευγάρι, παλαιότερα γνωστό ως «Bennifer», έχει «βγάλει στο σφυρί» την μεγαλοπρεπή έπαυλή του, αξίας 68 εκατομμυρίων δολαρίων, με 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια, στο Μπέβερλι Χιλς, γνωστή και ως Crestview Manor, για την οποία είχαν πληρώσει 60,85 εκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2023.

Η Τζένιφερ είναι μητέρα 17χρονων διδύμων - του Μαξιμίλιαν και της Έμ - από τον επταετή γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, ο οποίος έληξε το 2011.

Διαβάστε επίσης