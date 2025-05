Τζένιφερ Λόπεζ: Η υπόσχεση που έδωσε στα παιδιά της μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε δώσει μία «υπόσχεση» στα δίδυμα Mαξ και Εμ μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ. Ο βραχύβιος γάμος του ζεύγους έληξε πέρυσι, μετά την κυκλοφορία της ταινίας της JLo που είχε αντλήσει έμπνευση από τον έρωτά τους, ένα ντοκιμαντέρ που χρηματοδότησε η ίδια η τραγουδίστρια και μιλούσε και για τον τότε σύζυγό της, και την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της «Τhis Is Me... Live».

Σε συνέντευξή της στην El Pais, η 55χρονη JLo μίλησε ανοιχτά για το πώς καθησύχασε τον Mαξ και την Εμ, τα 17χρονα δίδυμα που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Mαρκ Άντονι την περίοδο της κρίσης «Είπα, "Σας υπόσχομαι, αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά θα δείτε ότι θα βγω από την όλη δοκιμασία πιο δυνατή και καλύτερη". Τους το υποσχέθηκα και το έκανα. Και το νιώθουν τώρα. Αυτό μου δίνει μια μεγάλη αίσθηση ηρεμίας στη ζωή μου», είπε.

Η Λόπεζ θα ξεκινήσει σύντομα μια καλοκαιρινή περιοδεία, με τίτλο «Up All Night: Live», το 2025, όπου σχεδιάζει να γιορτάσει την πορεία της στο χώρο. «Είμαι πιο χαρούμενη που έχω κάνει ένα βήμα παραπάνω από ό,τι πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο, τρία χρόνια... Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου γι' αυτό και είμαι περήφανη που μπόρεσα να καθοδηγήσω τα παιδιά μου σε δύσκολες στιγμές, ότι είναι πιο δυνατά και καλύτερα χάρη σε αυτό. Οπότε, είναι μια υπέροχη στιγμή να βγούμε εκεί έξω, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε καλά με όλους», είπε με χαμόγελο.

H JLo με τα δίδυμα στα 17α γενέθλιά τους

Η περιοδεία της Λόπεζ θα ξεκινήσει αυτόν τον Ιούλιο και αναμένεται να εμφανιστεί σε μέρη όπως η Αίγυπτος, η Ισπανία, η Ιταλία μεταξύ άλλων. «Αυτή είναι η τέλεια στιγμή. Και νομίζω ότι η τελευταία τέλεια στιγμή ήταν πριν από έξι χρόνια», είπε για την περιοδεία, παραλείποντας σκόπιμα το This Is Me... Live. «Θέλω να κάνω περιοδεία μόνο όταν πρόκειται να γιορτάσουμε. «Θα περάσουμε καλά».

Το «This Is Me... Live» ακυρώθηκε πέρυσι, με μια δήλωση που αποκάλυπτε ότι η σταρ θέλει να «περάσει χρόνο για να είναι με τα παιδιά της, την οικογένεια και τους στενούς φίλους της». Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, ​​η JLo, δεν ανέφερε το όνομα του Αφλεκ, με τον οποίο αναζωπύρωσε τον έρωτά της το 2021, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Άλεξ Ροντρίγκες. Το ζευγάρι, με το παρατσούκλι «Bennifer», επρόκειτο να παντρευτεί πριν από δεκαετίες, προτού ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Τελικά συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2022 και με μία πιο πολυτελή τελετή λίγο αργότερα. Αλλά πάνω από ένα χρόνο αργότερα, υπάρχουν πολλές εικασίες ότι το ζευγάρι ήταν ήδη σε φάση χωρισμού και η Λόπεζ τελικά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024. Ο γάμος έληξε επίσημα λίγους μήνες αργότερα.

Ήταν μια δύσκολη περίοδος και η Λόπεζ πήρε δύναμη από τα βιβλία, την πνευματικότητα και την αυτοκριτική για να ξεπεράσει τον πόνο. «Είχα μια πολύ δύσκολη χρονιά. Συνέβησαν απροσδόκητα πράγματα. Έτσι, διάβασα πολλά βιβλία. Έκανα πολλή ενδοσκόπηση. Έκανα διαλογισμό. Προσευχήθηκα πολύ. Ήθελα να βελτιώσω τη σχέση μου με τον Θεό. Ήθελα να εδραιώσω πραγματικά την οικογενειακή μονάδα που είμαι εγώ και τα δύο παιδιά μου, τα δίδυμα μου».

Το διάβασμα αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο. «Διάβασα πολλά βιβλία για την παιδική ηλικία, τον γάμο, τις σχέσεις, τα διαφορετικά είδη αγάπης, τον εγκέφαλο, την επιστήμη... Και με τα χρόνια, έχω κάνει ατομική θεραπεία, θεραπεία ζευγαριών, οικογενειακή θεραπεία. Έχω περάσει τα πάντα, πάντα ψάχνω», είπε.

«Νομίζω ότι το παν είναι να μάθεις για τον εαυτό σου. Το παν είναι να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Και πρέπει να το θέλεις. Και, ακόμα και όταν το θέλεις, είναι δύσκολο να αλλάξεις ορισμένα πράγματα. Αλλά μπορείς».

Παρά τον χωρισμό τους, η Τζένιφερ και ο Μπεν φαίνεται να έχουν καλές σχέσεις αυτές τις μέρες. Τον περασμένο μήνα, ο Άφλεκ επαίνεσε την Λόπεζ για την «εντυπωσιακή» της συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά του. Ο 52χρονος ηθοποιός - ο οποίος έχει τρία παιδιά, τη 19χρονη Βάιολετ, τη 16χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ, με την πρώτη του σύζυγο Τζένιφερ Γκάρνερ - εξακολουθεί να την έχει σε μεγάλη εκτίμηση.

Τα παιδιά του τον συνόδευσαν στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας δράσης «The Accountant 2» στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στο κόκκινο χαλί, ο Μπεν αφιέρωσε λίγο χρόνο για να επαινέσει την JLo για τη διατήρηση μιας υπέροχης σχέσης με τα παιδιά του, παρά τον χωρισμό τους.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, είπε: «Για την ιστορία, η Τζένιφερ Λόπεζ είναι εντυπωσιακή, υπέροχη με τα παιδιά μου, έχω μια εξαιρετική σχέση μαζί τους». «Και εγώ λατρεύω τα παιδιά της. Είναι υπέροχα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, απίστευτα ακεραίο άτομο, το οποίο λατρεύω και του είμαι ευγνώμων»

