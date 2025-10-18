Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με τον θάνατο της χήρας υπουργού - Βρέθηκε απανθρακωμένη

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της χήρας του πρώην υπουργού, Ελένης Παπαδοπούλου, που έχασε τη ζωή της μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022, καθώς η εκδοχή για την πυρκαγιά από τσιγάρο αμφισβητείται.

Η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» επανήλθε στο σημείο, ρίχνοντας φως σε λεπτομέρειες που ως τώρα δεν είχαν ακουστεί. Ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας, που έμενε κοντά στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας, αποκάλυψε νέα στοιχεία για τη μοιραία ημέρα.

«Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τέταρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε τη φωτιά ξαφνικά και κάλεσε την Πυροσβεστική, αλλά ποτέ δεν τους κάλεσαν να δώσουν κατάθεση», ανέφερε. «Η καημένη είχε έναν μικρό χώρο όπου κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση. Εκεί βρέθηκε απανθρακωμένη μαζί με τη γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου, αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο, της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως γνώριζε το ζευγάρι από παλιά. «Ήταν και οι δύο εξαιρετικά συμπαθείς άνθρωποι, ιδιαίτερα ο Υπουργός, ευγενικός και χαμηλών τόνων. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Οι μοναδικές εντάσεις ήταν με τον γιο τους. Ερχόταν σπάνια να δει τη μητέρα του, γιατί οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές. Όποτε ερχόταν, άκουγα φωνές και καβγάδες», είπε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία γίνεται ακόμη πιο σοκαριστική όταν ο γείτονας αποκαλύπτει πως η ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε ουσιαστικά απομονωμένη. «Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε τη μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές, όταν της έφερναν φαγητό και χτυπούσαν λάθος κουδούνι, το έπαιρνα εγώ και της το έδινα από το τζάμι της πόρτας», κατέληξε.

