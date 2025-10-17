Φοινικούντα: Ο τσακωμός πριν τη διπλή δολοφονία - Το μυστηριώδες τηλεφώνημα στο Κολωνάκι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας καθώς ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στους δυο συλληφθέντες, πριν τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και επιστάτη της επιχείρησης, ίσως «ξεκλειδώνει» την ταυτότητα του εκτελεστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb o 22χρονος με βρετανική υπηκοότητα, που κατηγορείται ότι τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τον 68χρονο και τον επιστάτη διαπληκτίστηκε έξω από το κάμπινγκ με τον έτερο κατηγορούμενο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως και δήλωσε ότι λειτούργησε ως συνεργός του φυσικού αυτουργού του εγκλήματος.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπινγκ εντοπίστηκε να έχει γίνει μια κλήση από το κινητό της συντρόφου του ανιψιού του 68χρονου θύματος προς τον ιδιοκτήτη επιχείρησης εστίασης στο Κολωνάκι (ή στην Αθήνα) που σύμφωνα με πληροφορίες διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον ανιψιό του νεκρού Κωνσταντίνου αλλά και του 22χρονου που θεωρείται συνεργός του φερόμενου ως δολοφόνου.

Σήμερα αναμένεται να εξαχθούν αποτελέσματα από τα κινητά όπως επίσης και οι συνομιλίες από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στη δυσώδη υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Στο φως διάλογοι των δραστών «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μέσα από καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι οι δύο νεαροί δράστες είχαν προσχεδιάσει την επίθεση, με στόχο - σύμφωνα με τους ίδιους - τον εκβιασμό του 68χρονου ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, τηλεοπτικά ρεπορτάζ έφεραν στη δημοσιότητα νέα σημεία από την κατάθεση - ομολογία του 22χρονου συνεργού, στα οποία περιγράφονται οι αποτυχημένες απόπειρες εκβιασμού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τις απειλές του φερόμενου ως εκτελεστή.

Ο διάλογος πριν το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, λίγες ημέρες πριν το έγκλημα οι δύο νεαροί είχαν έναν έντονο διάλογο, όπως τον περιέγραψε στην ομολογία του ο 22χρονος συνεργός.

Ο ίδιος, όταν παραδόθηκε στις αρχές, παραδέχθηκε ότι είχε ήδη επιχειρήσει δύο φορές να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για χρήματα. Τότε, ο φερόμενος ως εκτελεστής φέρεται να του είπε: «Τι λες ρε φλώρε, θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο. Θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Όπως κατέθεσε ο συνεργός, ο 68χρονος ιδιοκτήτης τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το τρίτο βράδυ της παραμονής του στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Υποστήριξε ότι ο άνδρας τού έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς του: «Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις.

Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 χρονών ή εμένα που είμαι 50 χρόνια εδώ;». Παρότι, όπως ισχυρίζεται, απείλησε να ενημερώσει την αστυνομία, τελικά δεν προχώρησε σε καταγγελία, κάτι που προκαλεί ερωτήματα για τα πραγματικά του κίνητρα.

Τα χρήματα που έμειναν άθικτα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο του εγκλήματος άθικτο χρηματικό ποσό περίπου 2.000 ευρώ — 1.500 στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη και 500 στον επιστάτη.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τις αμφιβολίες για τον ισχυρισμό περί εκβιασμού, καθώς οι δράστες δεν αφαίρεσαν τα χρήματα.

