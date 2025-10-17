Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

Μια αποκάλυψη που εγείρει ερωτήματα έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA καθώς τα τηλέφωνα άρχισαν να... μιλάνε μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η άρση τηλεφωνικού απορρήτου έδειξε το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας της δολοφονίας του θείου του αλλά και του επιστάτη.

Ποιον πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά τη δολοφονία; Τον εργοδότη του 22χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία ως συνεργός του εκτελεστή!