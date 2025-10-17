Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο φως διάλογοι των δραστών «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος που ομολόγησε τη συμμετοχή του στο έγκλημα ως συνεργός

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο φως διάλογοι των δραστών «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μέσα από καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι οι δύο νεαροί δράστες είχαν προσχεδιάσει την επίθεση, με στόχο - σύμφωνα με τους ίδιους - τον εκβιασμό του 68χρονου ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, τηλεοπτικά ρεπορτάζ έφεραν στη δημοσιότητα νέα σημεία από την κατάθεση - ομολογία του 22χρονου συνεργού, στα οποία περιγράφονται οι αποτυχημένες απόπειρες εκβιασμού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τις απειλές του φερόμενου ως εκτελεστή.

Ο διάλογος πριν το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, λίγες ημέρες πριν το έγκλημα οι δύο νεαροί είχαν έναν έντονο διάλογο, όπως τον περιέγραψε στην ομολογία του ο 22χρονος συνεργός. Ο ίδιος, όταν παραδόθηκε στις αρχές, παραδέχθηκε ότι είχε ήδη επιχειρήσει δύο φορές να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για χρήματα. Τότε, ο φερόμενος ως εκτελεστής φέρεται να του είπε: «Τι λες ρε φλώρε, θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο. Θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Όπως κατέθεσε ο συνεργός, ο 68χρονος ιδιοκτήτης τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το τρίτο βράδυ της παραμονής του στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Υποστήριξε ότι ο άνδρας τού έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς του: «Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 χρονών ή εμένα που είμαι 50 χρόνια εδώ;». Παρότι, όπως ισχυρίζεται, απείλησε να ενημερώσει την αστυνομία, τελικά δεν προχώρησε σε καταγγελία, κάτι που προκαλεί ερωτήματα για τα πραγματικά του κίνητρα.

Τα χρήματα που έμειναν άθικτα


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο του εγκλήματος άθικτο χρηματικό ποσό περίπου 2.000 ευρώ — 1.500 στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη και 500 στον επιστάτη. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις αμφιβολίες για τον ισχυρισμό περί εκβιασμού, καθώς οι δράστες δεν αφαίρεσαν τα χρήματα.

