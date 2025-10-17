Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: 7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

Όταν το ρολόι δείξει 23.20, απόψε, θα «πέσει» το σήμα έναρξης για την 31 η σεζόν της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» του MEGA.

Η Αγγελική Νικολούλη, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της διαδρομή, επιστρέφει με το πρόγραμμα-θεσμός για να ανοίξει δρόμους εκεί όπου η σιωπή και το σκοτάδι μοιάζουν αδιαπέραστα.

Με την επίμονη και μεθοδική της έρευνα ανέδειξε πολύκροτες υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Τούνελ» έχει αποδείξει ότι πίσω από πολλές «απλές» εξαφανίσεις κρύβονται σκηνοθετημένα εγκλήματα. Μέχρι σήμερα μέσα από 1.015 εκπομπές, με τη συμβολή των τηλεθεατών, έχουν βρεθεί περισσότεροι από 1.870 αγνοούμενοι, ενώ η έρευνα της εκπομπής έχει συμβάλει στην εξιχνίαση τριάντα δύο δολοφονιών. Μερικές, μάλιστα, από αυτές στο πέρασμα των ετών συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Γιώργος Νικολαΐδης και Σούλα Καλαθάκη

Το 1997 εξαφανίστηκαν ο 44χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Νικολαΐδης και η 31χρονη συνεργάτιδά του, Σούλα Καλαθάκη. Το απόγευμα της 8ης Μαΐου 1998 ένας βοσκός εντόπισε στην περιοχή Κατζιλιέριζα-Σέσι Γραμματικού, το διαμελισμένο πτώμα μιας γυναίκας, καταφαγωμένο από τα σκυλιά.

Λίγο πιο πέρα βρέθηκε κι ένα γυναικείο κρανίο με αποκολλημένα μακριά μαλλιά και τα οστά ενός χεριού κομμένου στο ύψος του αγκώνα. Τρεις μέρες αργότερα, στην περιοχή οι άντρες της αστυνομίας ανακάλυψαν και το πτώμα ενός άντρα, καταπλακωμένο από μεγάλες πέτρες.

Η Αγγελική Νικολούλη είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την υπόθεση, καταφέρνοντας να αποκαλυφθεί η διπλή απαγωγή και η δολοφονία από τον φίλο και συνεργάτη του επιχειρηματία, Τάκη Κράμπη, ο οποίος ήταν μέλος συμμορίας που δρούσε εναντίον επιχειρηματιών αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τάνια Χαριτοπούλου

Ήταν 1998, όταν η 27χρονη Τάνια Χαριτοπούλου εξαφανίστηκε από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα συμβίωνε με τον κατά 15 χρόνια μεγαλύτερό της Σπύρο Καββαδία μαζί με το 3χρονο κοριτσάκι τους. Ο άντρας απευθύνθηκε στην εκπομπή, η οποία ανακάλυψε ίχνη αίματος στο σπίτι του ζευγαριού. Μετά από έρευνα, το «Τούνελ» παρέδωσε στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ευρήματα και οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν.

Αποκαλύφθηκε ότι δράστης ήταν ο ίδιος και μάρτυρας της στυγερής δολοφονίας η τρίχρονη κόρη τους. Ο σύντροφός της συνελήφθη και καταδικάστηκε για τη δολοφονία της ενώ το πτώμα της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε ποτέ. Πριν από την Τάνια, μια άλλη γυναίκα στην Ελβετία είχε δολοφονηθεί από τα χέρια του.

Λαμπρινή Καρκαντζού

Μία γυναικοκτονία που έριξε φως η Αγγελική Νικολούλη ήταν εκείνη της

Λαμπρινής Καρκαντζού.

Η γυναίκα, 48 χρόνων, εξαφανίστηκε στις 27 Οκτωβρίου 2000 στην Πάτρα. Την ημέρα εκείνη πήγαινε να καταθέσει στην τράπεζα χρήματα της εταιρίας που εργαζόταν, όμως δεν πρόλαβε γιατί χάθηκαν τα ίχνη της. Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη έδειξε ότι, ανάμεσα στη διαδρομή της, έμενε ο νεαρός φίλος της με τον οποίο τελευταία είχαν έντονες διαφωνίες.

Ο ίδιος δήλωνε στο «Τούνελ» ότι ανησυχούσε και έψαχνε να την βρει. Όπως αποδείχτηκε, το ζευγάρι καυγάδισε, τη στραγγάλισε και έβγαλε το πτώμα της από το σπίτι τυλιγμένο σε χαλί.

Η άτυχη μητέρα, εντοπίστηκε δεκαέξι μήνες μετά στο κτήμα του φίλου της, ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε.

Κική Κούσογλου

Το 2005 εξαφανίστηκε η 20χρονη Κική από τη Βέροια. Ο φίλος της, Δάνος Μουρατίδης έβγαινε στην εκπομπή για να εκφράσει την ανησυχία του για την τύχη της κοπέλας αλλά έπεφτε σε σωρεία αντιφάσεων.

Η εκπομπή, σε έρευνα στο σπίτι της 20χρονης, αποκάλυψε σημειώσεις από το ημερολόγιό της, οι οποίες «έδειχναν» τη βία που ανεχόταν, έχοντας «προφητεύσει» το τραγικό τέλος της.

Οι συχνές επαφές και η κουβέντα της δημοσιογράφου με το νεαρό φίλο του θύματος έφερε αποτέλεσμα. Τέσσερις μήνες μετά, ομολόγησε ότι τη δολοφόνησε στραγγαλίζοντας την μετά από καβγά λόγω της ζήλιας του. Δεκαοκτώ χρόνια μετά την καταδίκη του σε ισόβια, αποφυλακίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες ζει στο εξωτερικό και έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Κωστής Πολύζος

Ο 23χρονος Κωστής Πολύζος εξαφανίστηκε το 2011 στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Λίγους μήνες μετά εντοπίστηκε το πτώμα του σε χωράφι του πατριού του. Το σημείο είχε καλυφθεί γύρω – γύρω με κλαδιά και ήταν απορίας άξιο πώς η μητέρα του και ο πατριός του που διατείνονταν και μέσω της εκπομπής, ότι τον έψαχναν μέρα-νύχτα, δεν είχαν κοιτάξει εκεί.

Οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψή τους. Κατά τη διάρκεια της δίκης γνωστοποιήθηκε ότι τον είχαν στραγγαλίσει για οικονομικούς λόγους.

Άλεξ Μεσχισβίλι

Η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέροια, το 2006, απασχόλησε, συγκίνησε και έκανε το πανελλήνιο να «παγώσει». Παρά τον λάθος χειρισμό της υπόθεσης από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, η εκπομπή αποκάλυψε τη δράση παρέας αδίστακτων ανηλίκων.

Πέντε εξ αυτών ομολόγησαν τον θανάσιμο τραυματισμό του μικρού Άλεξ, για να ανακαλέσουν στη συνέχεια. Τα παιδιά τον μετέφεραν σε ένα ακατοίκητο σπίτι και τον άφησαν αβοήθητο να πεθάνει.

Δύο μέρες μετά έβαλαν το νεκρό παιδί σε ένα καρότσι, το κάλυψαν και το μετέφεραν στο ποτάμι της Μπαρμπούτας όπου τον άφησαν. Πιθανότατα να εξαφάνισαν το πτώμα του ενήλικες από το περιβάλλον τους.

Θεόδωρος Ταμπακίδης

Ο 43χρονος επιχειρηματίας Θεόδωρος Ταμπακίδης, το 2008, ήταν σε διάσταση από την πρώην σύζυγό του, την 42χρονη Μαρία Τσαμπλή, με την οποία είχαν αποκτήσει δυο παιδιά, που τότε ήταν ανήλικα.

Τον Απρίλιο του 2008, ο επιχειρηματίας εξαφανίστηκε. Αλλά ενώ για τον περίγυρό του ήταν αγνοούμενος, η Μαρία Τσαμπλή ισχυριζόταν ότι μιλούσε μαζί του και ότι σύντομα θα επέστρεφε.

Μάλιστα, είχε βάλει έναν φίλο της να τηλεφωνήσει ως Θοδωρής στους γονείς του και να τους πείσει ότι ζούσε και βρισκόταν στο εξωτερικό. Όμως η αρχική «εξαφάνιση» του Θεόδωρου Ταμπακίδη αποδείχθηκε πως ήταν ένα άγριο και καλοστημένο έγκλημα, με δράστη και εγκέφαλο του σατανικού σχεδίου την ίδια τη Μαρία Τσαμπλή.