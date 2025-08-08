Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

Η Τζένιφερ Λόπεζ έφαγε πόρτα όταν επισκέφθηκε πρόσφατα ένα κατάστημα του οίκου Chanel στην Κωνσταντινούπολη καθώς, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, όσο και αν φαίνεται απίστευτο «δεν την αναγνώρισαν!»

H Tζένιφερ Λόπεζ
Η διάσημη ποπ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ έκανε τα ψώνια της στο Istinye Park της Κωνσταντινούπολης — ένα από τα πολυτελή εμπορικά κέντρα της τουρκικής πόλης — τη Δευτέρα (4/8) όταν πλησίασε το κατάστημα του οίκου Chanel, σύμφωνα με το Turkiye Today.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπη με μία μάλλον πρωτόγνωρη συμπεριφορά απέναντί της καθώς ένας φύλακας ασφαλείας μέσα στην μπουτίκ φέρεται να την εμπόδισε να μπει, λέγοντας της «ο χώρος είναι γεμάτος». Το απίστευτο είναι ότι δεν πτοήθηκε και συνέχισε αμέριμνη τις αγορές της, χωρίς περιττούς «βεντετισμούς»

«Εντάξει, κανένα πρόβλημα», φέρεται να απάντησε ήρεμα η 56χρονη — η οποία ξεχώριζε με ένα ροζ σετ με ασορτί γυαλιά ηλίου — χωρίς να κάνει τον κόπο να ενημερώσει για το...ποια είναι. Αργότερα, οι υπάλληλοι του καταστήματος φέρεται να προσέγγισαν την ποπ σταρ με μια πρόσκληση να επιστρέψει, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Αντ' αυτού, ξόδεψε τον χρόνο και τα χρήματά της —σύνολο δεκάδων χιλιάδων δολαρίων— σε γειτονικούς οίκους μόδας όπως η Celine και η Beymen, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η JLO βρίσκεται σε μια καλοκαιρινή περιοδεία 19 στάσεων με τίτλο «Up All Night» που ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου στο Βίγκο της Ισπανίας και θα ολοκληρωθεί στις 10 Αυγούστου στο Αλμάτι του Καζακστάν. Το τελευταίο διάστημα κάνει συνεχείς αναρτήσεις στο Instagram μετά από σχεδόν κάθε παράσταση, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει κάτι από την εμφάνισή της στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Αυγούστου.

Γιόρτασε ωστόσο τα γενέθλιά της στις 24 Ιουλίου στην Τουρκία την επόμενη μέρα από την παράστασή της στην Αττάλεια. «Γενέθλια», έγραψε στη λεζάντα μίας σειράς 12 φωτογραφιών που ξεκινούσαν με μια selfie χωρίς μακιγιάζ. «Αττάλεια, Τουρκία. Τι δώρο είστε όλοι! Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις όμορφες ευχές σας για τα γενέθλιά μου».

Οι υπόλοιπες φωτογραφίες και βίντεο έδειχναν την ηθοποιό να χορεύει γύρω από μια τούρτα γενεθλίων, να κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια, να τραγουδάει σε μια σκηνή και να χαλαρώνει σε ένα ξενοδοχείο, έχοντας βρει ξανά τον εαυτό της μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ, όπως σχολίασαν οι ταμπλόιντ.

