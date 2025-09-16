Τζένιφερ Λόπεζ: Τρία backstage στιγμιότυπα από την μεταμόρφωσή της σε «γυναίκα αράχνη»

Η νέα ταινία της αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2025 και έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες 

Newsbomb

lopez-jenifer

Η μεταμόρφωση της Τζένιφερ Λόπεζγια τις ανάγκες της νέας ταινίας του

instagram
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζένιφερ Λόπεζ προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εντυπωσιακή της εμφάνιση από τα παρασκήνια της νέας της ταινίας «Kiss of the Spider Woman».

Η ταινία, που βασίζεται στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα του Μανουέλ Πουΐγκ (Manuel Puig) και στο επιτυχημένο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2025 και έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στον χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής σκηνής, καθώς θα συνδυάζει στοιχεία δράματος, μουσικής και χορογραφίας.

Η μεταμόρφωση της Λόπεζ

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ μοιράστηκε τρία backstage στιγμιότυπα που εντυπωσίασαν τους θαυμαστές της. Σε αυτά φαίνεται να έχει αφήσει πίσω την εμβληματική της εικόνα, υιοθετώντας ένα τολμηρό πλατινέ ξανθό look. Φοράει μια εντυπωσιακή περούκα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της, με τα μαλλιά πιασμένα σε μια σγουρή, ψηλή αλογοουρά. Η ροζ στέκα και το έντονο κόκκινο κραγιόν ολοκληρώνουν μια εικόνα που παραπέμπει στην αισθητική και τη λάμψη του κλασικού Χόλιγουντ.

https://www.instagram.com/p/DOl7_RjgRpV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τζένιφερ Λόπεζ: Το έργο και οι προσδοκίες

Το «Kiss of the Spider Woman» αφηγείται την ιστορία δύο κρατουμένων στη διάρκεια στρατιωτικής δικτατορίας στη Λατινική Αμερική. Το έργο, γνωστό για την ανάδειξη θεμάτων όπως η αγάπη, η ταυτότητα και η πολιτική καταπίεση, έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν. Η κινηματογραφική εκδοχή του 1985, με τον Ουίλιαμ Χαρτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε τιμηθεί με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Σύμφωνα με το Variety και το Hollywood Reporter, η ταινία αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα κινηματογραφικά projects της χρονιάς. Η συμμετοχή της Τζένιφερ Λόπεζ, σε συνδυασμό με την επιτυχία του πρωτότυπου έργου, έχει αυξήσει τις προσδοκίες τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

SOS από Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη μένει πίσω – Απογοητευμένοι οι πολίτες

14:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει για λύση… μετάβασης ο Κόντης

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

14:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Η αλήθεια για τα 11 παιδιά που έμειναν εκτός σχολείου στη Μαγνησία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δέκα παιδιά και τρεις γυναίκες επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία από καταυλισμούς τζιχαντιστών

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας κατά Shein και Temu: «Όταν αγοράζετε μπλουζάκια 5 ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας»

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

14:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Εκκλησία της Κρήτης - Τι συζητήθηκε

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς την Diella το αλβανικό υπουργικό συμβούλιο – Τι θα γίνει με την εικονική υπουργό

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Αποχωρεί από τη διοργάνωση η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

14:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Νέα ευρήματα στον πλανήτη Άρη παρέχουν τις ισχυρότερες μέχρι στιγμής ενδείξεις για πιθανά σημάδια αρχαίας ζωής

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Τρία backstage στιγμιότυπα από την μεταμόρφωσή της σε «γυναίκα αράχνη»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξοστράκισε τη Γερμανία από την πρώτη δεκάδα με τις πιο καινοτόμες χώρες του ΟΗΕ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η γυναίκα με άρωμα γαρδένιας που στοιχειώνει την πινακίδα του Χόλιγουντ

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

14:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η γυναίκα με άρωμα γαρδένιας που στοιχειώνει την πινακίδα του Χόλιγουντ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ