Κατερίνα Καινούργιου: Τα «πονάκια» στον αέρα της εκπομπής - «Κοντεύω 6 μηνών»
Η παρουσιάστρια του Alpha και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς
Η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της αισθάνθηκε μια δυσφορία την οποία σχολίασε με τους συνεργάτες της.
Όσο η Έλενα Πολυκάρπου παρουσίαζε το quiz με τον τσακωμό ανάμεσα σε δύο πανελίστριες, η παρουσιάστρια του Alpha ανέφερε: «Αχ, πονάω, εντάξει συμβαίνει, κοντεύω έξι μηνών, θα μπω στον έκτο μήνα. Καμιά φορά έχεις κάποια πονάκια. Δεν ξέρω, λογικό δεν είναι; Εσείς που έχετε γίνει μαμάδες ξέρετε», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.
