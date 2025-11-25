Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

Η JLo μαγνήτισε τους καλεσμένους στον γάμο ενός Ινδού δισεκατομμυριούχου στην πόλη Ουνταϊπούρ με μια δυναμική εμφάνιση που κόστισε στον...μπαμπά της νύφης κάτι παραπάνω. H 56χρονη βασίλισσα της ποπ διασκέδασε μεταξύ άλλων το κοινό στον γάμο του επιχειρηματία τεχνολογίας Βάμσι Γκαντιρτζού και της Νέτρα Μαντένα, κόρης του Ράμα Ρατζούν Μαντένα, ενός εκ των προέδρων του κολοσσού Ingenus Pharmaceuticals.

Ο Βάμσι Γκαντιράτζου, είναι εύπορος επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας και συνιδρυτής μεγάλης πλατφόρμας παράδοσης φαγητού, ενώ πρόσφατα είχε περιληφθεί σε λίστα του Forbes με τους κορυφαίους νέους επιχειρηματίες.

Παρουσίασε ένα ποτ πουρί από τις μεγάλες επιτυχίες της, ενώ εξέπληξε τους παρευρισκόμενους με τολμηρά, φουτουριστικά σύνολα, αλλά και ενα κομψό σάρι, σύμβολο της ινδικής υψηλής ραπτικής, ζητώντας για τo σόου της... δύο εκατομμύρια δολάρια. H JLo εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη δεξίωση με ένα περίτεχνο σάρι του Manish Malhotra, ενώ αργότερα ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα Jenny from the Block και Let's Get Loud.

Jennifer Lopez paid $2M to perform at Indian billionaire’s star-studded wedding https://t.co/p7yUfMtfwb pic.twitter.com/Q0O949DpGS — Page Six (@PageSix) November 24, 2025

Το γαμήλιο πάρτι που κράτησε τέσσερις ολόκληρες ημέρες έγινε στην Ουνταϊπούρ της βόρειας Ινδίας, μίας πόλης που είναι γνωστή για τις λίμνες και τα παλάτια της και ονομάζεται και «Βενετία της Ανατολής». Στους χώρους του γάμου περιλαμβάνονται το Παλάτι του νησιού Τζαγκμαντίρ, ένα ορόσημο του 17ου αιώνα, και το Παλάτι της λίμνης Ταζ – και τα δύο βρίσκονται σε ξεχωριστά νησιά στη μέση της λίμνης Πιτσόλα.

Στη γαμήλια δεξίωση παρευρέθηκε επίσης ο σούπερ σταρ της Νότιας Ινδίας, Ραμ Τσάραν, γνωστός για την επιτυχία RRR, η οποία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2023. Ο δημοφιλής Νοτιοαφρικανός DJ Black Coffee εμφανίστηκε επίσης αργότερα το βράδυ, όπως επίσης και ο DJ Tiesto.

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue — t2 (@t2telegraph) November 23, 2025

Το παρών έδωσε όμως και ο Ντόναλντ (Ντον) Τράμπ Τζούνιορ, ο πρωτότοκος γιος του Αμερικανού προέδρου μαζί με την αγαπημένη του, Μπετίνα Άντερσον. Καθώς η Λόπεζ χόρευε στη σκηνή, ο υιός Τραμπ και η αγαπημένη του έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, καθώς γελούσαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Donald Trump Jr, Girlfriend Dance To Bollywood Song At Udaipur Weddinghttps://t.co/n3KaUg0Cn0 pic.twitter.com/JTdjY1pw8l — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) November 22, 2025

Πηγές από το στρατόπεδο του Τραμπ δήλωσαν πρόσφατα στην Daily Mail ότι σύντομα ο γιος του Τραμπ και η αγαπημένη του θα παντρευτούν. «Ο Ντον είναι ερωτευμένος με την Μπετίνα, λέει σε φίλους του 'Αυτή είναι η γυναίκα που αγαπώ'» είπε ένας οικείος του. «Ο μπαμπάς του την λατρεύει. Όλοι πιστεύουν ότι είναι κομψή και έχει άψογη αίσθηση της μόδας», συνέχισε η πηγή. «Ο Ντον την έφερε επίσης με υπερηφάνεια στο πιο σημαντικό γκαλά του Λευκού Οίκου.» Άλλοι διάσημοι καλεσμένοι ήταν μια σειρά από αστέρες του Bollywood, όπως ο ηθοποιός Ram Charan, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Sophie Choudry και η Nora Fatehi.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Τα μέσα ενημέρωσης συνέκριναν τον γάμο με τη γαμήλια τελετή των Αμπάνι πέρυσι, στην οποία παρευρέθηκαν διασημότητες και τεχνολογικοί γίγαντες όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Mαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Μπόρις Τζόνσον, οι αδερφές Καρντάσιαν και άλλοι, ενώ τους καλεσμένους είχαν διασκεδάσει οι Backstreet Boys, Katy Perry, Justin Bieber και Ριάνα.







