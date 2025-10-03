Ρόμπι Γουίλιαμς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δημοσίευσε φωτογραφίες από την εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο, τον οποίο απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου χιλιάδες θαυμαστές σε μία μοναδική συναυλία που έδωσε.

Ο Βρετανός σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Γουίλιαμς την Παρασκευή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές τόσο από την παρουσία του στη σκηνή όσο και από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στο οποίο βρέθηκαν 32.000 θαυμαστές του. Σε ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται αγκαλιά με τη Λάουρα Παουζίνι.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Γουίλιαμς να ερμηνεύει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη διεθνή μουσική σκηνή. Από το «Angels» και το «Let Me Entertain You» μέχρι πιο πρόσφατα κομμάτια του, ο καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό.