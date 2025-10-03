Ρόμπι Γουίλιαμς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Ο Βρετανός τραγουδιστής μοιράστηκε στιγμές από τη εμφάνισή του

Newsbomb

Ρόμπι Γουίλιαμς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, δημοσίευσε φωτογραφίες από την εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο, τον οποίο απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου χιλιάδες θαυμαστές σε μία μοναδική συναυλία που έδωσε.

1759507840844-506527497-2.jpg

Ο Βρετανός σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, στην προτελευταία στάση της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

559736763185369388790033882508832124830157930n.jpg

Σε ανάρτηση που έκανε ο Γουίλιαμς την Παρασκευή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμές τόσο από την παρουσία του στη σκηνή όσο και από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στο οποίο βρέθηκαν 32.000 θαυμαστές του. Σε ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται αγκαλιά με τη Λάουρα Παουζίνι.

4.jpg

Η συναυλία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 23:30, με τον Γουίλιαμς να ερμηνεύει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη διεθνή μουσική σκηνή. Από το «Angels» και το «Let Me Entertain You» μέχρι πιο πρόσφατα κομμάτια του, ο καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό.

5.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες διακοπής

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή ο Όσμαν

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για όλη τη χώρα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρός ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε επίθεση drone

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βουλγαρία: Τρεις νεκροί σε θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας - Βίντεο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή χαλαζόπτωση τάραξε μέχρι και τη θάλασσα στην Αλόννησο

20:04LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ψηφίζει σάτιρα και γέλιο – Η νέα εκπομπή μετά την Τατιάνα, η Νεφέλη Μεγκ και ο Φάνης Λαμπρόπουλος

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροιζήνα: «Στη φάκα» δύο νεαροί που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική επίθεση κατά σκάφους καρτέλ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ - Τέσσερις νεκροί - Βίντεο

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

19:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα για την τουρκική μαφία

19:50Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»

19:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Η κούρσα που του χάρισε το δεύτερο σερί χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έπεσε το πρώτο χιόνι στη Σαμαρίνα – Εγκλωβισμένοι στα βουνά οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

19:50Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ