Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

Ο Robbie Williams σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο κατά την διάρκεια της συναυλίας του στο Καλλιμάρμαρο

Στη Χάιδω, μία θαυμάστρια από τη Θεσσαλονίκη αποφάσισε να αφιερώσει το τραγούδι “She’s the one” ο Robbie Williams, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης συναυλίας του στο Καλλιμάρμαρο.

Η τυχερή γυναίκα, που την επέλεξε ο βρετανός σούπερ σταρ ανάμεσα σε 40.000 και πλέον θεατές, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινό» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τι να πω, ήταν τρελή έκπληξη, κάτι το αναπάντεχο. Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από αυτή τη μεριά που τα άγγιξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν φοβερό.

Κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη με την ξαδέρφη μου, έβρεχε όλη μέρα και νομίζαμε ότι θα αναβληθεί η συναυλία. Φτάσαμε νωρίς στο Καλλιμάρμαρο, μπήκαμε σε μια ουρά, η ξαδέρφη μου έτρεξε μπροστά για να βρει πρώτες θέσεις και κάποια στιγμή μου είπε ότι θα μου αφιερώσει ένα τραγούδι. Ήταν φοβερός, ήταν μια έκπληξη όλο αυτό. Ήταν gentleman».

Robbie Williαms: 10+1 στιγμιότυπα από την χθεσινή βραδιά

Ο Βρετανός super star επέστρεψε στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και χάρισε ένα show γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και αληθινό κέφι, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ποπ σκηνής.

Δείτε 10+1 χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την συναυλία στο Καλλιμάρμαρο:

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

