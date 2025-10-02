Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο
Ο Βρετανός super star επέστρεψε στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και χάρισε ένα show γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και αληθινό κέφι
Μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη ζουν οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο για να απολαύσουν από κοντά τον Ρόμπι Γουίλιαμς.
Ο Βρετανός super star επέστρεψε στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και χάρισε ένα show γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και αληθινό κέφι, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ποπ σκηνής.
Με το κοινό να τον υποδέχεται με θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:30 και από τα πρώτα λεπτά κατάφερε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα πάρτι.
Με αστείρευτη διάθεση, χιούμορ και τις γνωστές του χορευτικές φιγούρες, ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το «Angels» και το «Feel» μέχρι το «Let Me Entertain You» και το «Rock DJ», κάνοντας το στάδιο να τραγουδάει μαζί του.
Δείτε βίντεο από το εκπληκτικό show: