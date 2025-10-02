Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

Μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη ζουν οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο για να απολαύσουν από κοντά τον Ρόμπι Γουίλιαμς.

Ο Βρετανός super star επέστρεψε στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και χάρισε ένα show γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και αληθινό κέφι, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ποπ σκηνής.

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 Eurokinissi

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Με το κοινό να τον υποδέχεται με θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:30 και από τα πρώτα λεπτά κατάφερε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα πάρτι.

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Με αστείρευτη διάθεση, χιούμορ και τις γνωστές του χορευτικές φιγούρες, ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το «Angels» και το «Feel» μέχρι το «Let Me Entertain You» και το «Rock DJ», κάνοντας το στάδιο να τραγουδάει μαζί του.

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Δείτε βίντεο από το εκπληκτικό show:

Διαβάστε επίσης