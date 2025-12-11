Survivor: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο - Οι παίκτες που «κλειδώνουν» και τα αγωνίσματα

Το «Survivor» θα απασχολήσει τους φανατικούς των ριάλιτι…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
2'
Σε τροχιά ανανέωσης και φιλόδοξων πρότζεκτ μπαίνει ο ΣΚΑΪ για το δεύτερο μισό της σεζόν, μετά το τέλος του «Voice» που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Δεκεμβρίου.

Τα στελέχη του καναλιού και ο Ατζούν Ιλιτζαλί έχουν το βλέμμα στραμμένο στο «Survivor», που αναμένεται να βγει στον αέρα το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Στόχος είναι το ριάλιτι επιβίωσης να «επαναλανσαριστεί» προκειμένου να κερδίσει πίσω το χαμένο κοινό και να συνεχίσει τα υψηλά νούμερα του μουσικού σόου.

Το «Survivor» θα ριχτεί στην καθημερινή αρένα, απέναντι από σειρές και το φαινόμενο «MasterChef» του STAR, όμως η ομάδα πιστεύει ότι τη φετινή σεζόν θα απασχολήσει. Όλη η προσοχή έχει πέσει πάνω στους επίδοξους παίκτες, με τα κάστινγκ να συνεχίζονται. Οι δηλώσεις συμμετοχών μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί, όμως η προσέλευση ήταν μεγάλη και η παραγωγή του «Survivor» δεν σταματά να βλέπει πρόσωπα. Στις περισσότερες «συνεντεύξεις» το παρών δίνει και ο Γιώργος Λιανός, ο παρουσιαστής, που θα φύγει για τον Άγιο Δομίνικο μαζί με τους Survivors προς τα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι μισοί παίκτες έχουν πάρει το εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο και «ο μπαξές» τα έχει όλα. Στους αγώνες θα δούμε άντρες και γυναίκες που θα αναμετρηθούν όχι μόνο σε δύσκολους στίβους μάχης, αλλά και σε παιχνίδια δεξιοτήτων, ώστε ακόμη και οι φαινομενικά «αδύναμοι» να μπορούν να αντιστρέψουν το παιχνίδι και να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις για τα υπόλοιπα προγράμματα του σταθμού που θα κάνουν πρεμιέρα, όπως το «Beat my guest».

