Η Ελλάδα Ψηφίζει: Τι συμβαίνει με το τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ;

Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, όταν ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι το ενημερωτικό δίδυμο Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος θα αναλάβουν το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα Ψηφίζει», υπήρξε έντονη συζήτηση. Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στο εν λόγω φορμάτ με το μέλλον του να απασχολεί.

Όπως φαίνεται τα στελέχη αποφάσισαν το τηλεπαιχνίδι να ολοκληρωθεί στα 36 επεισόδια, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί. Σε μερικές εβδομάδες οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» της TV θα αποχωριστούν το πρότζεκτ παραμένοντας βεβαίως στην πρωινή ζώνη, όπου σημειώνουν τεράστια επιτυχία.

Ο ΣΚΑΪ βάζει πλώρη για άλλα προγράμματα, ένα εξ αυτών το «Beat My Guest». Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2.000 ευρώ.

