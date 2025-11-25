Από το «Survivor» στην απογευματινή ζώνη και τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι ετοιμάζουν στον ΣΚΑΪ

Τα νέα προγράμματα που «ψήνονται» στο Φάληρο…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από το «Survivor» στην απογευματινή ζώνη και τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι ετοιμάζουν στον ΣΚΑΪ
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το πρώτο μισό της σεζόν φτάνει στο τέλος του. Για τον ΣΚΑΪ, ο απολογισμός έχει και θετικά και αρνητικά κομμάτια αφού η πρωινή ενημερωτική ζώνη και το «Voice» αποφέρουν καρπούς, η απογευματινή και η βραδινή ζώνη όμως -τις καθημερινές- δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Μετρώντας το πρόωρο τέλος του «Power talk» και τη λήξη της συνεργασίας με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά και κάποια πρότζεκτ που δεν έπεισαν τους τηλεθεατές, τα στελέχη φορτσάρουν για το δεύτερο μισό και ευελπιστούν να πάρουν τη ρεβάνς. Το «Voice» θα ολοκληρωθεί στις 28 Δεκεμβρίου και μετά σειρά έχει η επιστροφή του «Survivor». Το ριάλιτι ήδη έχει συζητηθεί και οι ιθύνοντες συνεχίζουν να πιστεύουν ότι θα φέρει καλά νούμερα στη φαρέτρα του καναλιού.

Στόχος είναι να βγει στον αέρα στα τέλη του 2025 ή τις πρώτες ημέρες του 2026, ενώ αναζητούνται παίκτες με έντονες προσωπικότητες που να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στους στίβους μάχης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα υπάρχουν λίγοι διάσημοι, ίσως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να έχουν το κοινό τους στα social media ή να είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Πάντως, ήδη κάποια ονόματα αρχίζουν να διαρρέουν όπως εκείνο του νικητή του «Big Brother», Χρήστου Ντεντόπουλου.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ΣΚΑΪ βρήκαν τι θα βάλουν στην απογευματινή ζώνη και αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη, αφού επιτέλους στη μικρή οθόνη έρχονται πρότζεκτ που δεν έχουμε ξαναδεί. Το «Beat My Guest» καταφτάνει και φαίνεται ότι θα είναι το πιο nice-to-be παιχνίδι της σεζόν. Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ.

Στην εκπομπή του σταθμού «Weekend Live», μάλιστα, ακούστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να κάνει ένα ακόμα τηλεοπτικό βήμα με τον ΣΚΑΪ. Ίσως είναι το κατάλληλο πρόσωπο λοιπόν για την παρουσίαση του προαναφερθέντος φορμάτ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Το πνεύμα του Κωνσταντίνου Τσάτσου στο Σύνταγμα του 1975

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανησυχητικά τα νέα προγνωστικά του ECMWF για τις βροχοπτώσεις έως την Κυριακή

06:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Να συνεχίσει το σερί νικών μαζί με 19.000 κόσμο - Η ώρα και το κανάλι

06:24LIFESTYLE

Από το «Survivor» στην απογευματινή ζώνη και τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι ετοιμάζουν στον ΣΚΑΪ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Η επόμενη πληρωμή μετά τα 250 ευρώ - Πότε πληρώνεται η επιστροφή ενοικίου

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης σε Τσίπρα: «Αλαζόνας - Δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη στις 700 σελίδες του βιβλίου του»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Το καμάρι της Τουρκίας έχει βασικές αδυναμίες: Τι συμβαίνει με το μαχητικό αεροσκάφος KAAN

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Αγώνας δρόμου για τη συμφωνία ειρήνης

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο και τα χρόνια βίας που προηγήθηκαν - Συνελήφθη ο δράστης και ο μεγαλύτερος αδερφός

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κακοκαιρία διαρκείας θα σαρώσει τη χώρα – Κίνδυνος για νέες πλημμύρες στις επιβαρυμένες περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ξεκινούν οι πληρωμές σε σχεδόν 2,7 εκατ. συνταξιούχους - Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Παταγονία: Πέντε τουρίστες νεκροί σε χιονοθύελλα – «Μας είπαν ότι η διαδρομή είναι ασφαλής» – Συγκλονίζει η μαρτυρία επιζώντα

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)

03:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκύρου

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας - Οι ενδεικτικές ειδικότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου - Τι σημαίνει για τον χειμώνα στην Ευρώπη

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Το καμάρι της Τουρκίας έχει βασικές αδυναμίες: Τι συμβαίνει με το μαχητικό αεροσκάφος KAAN

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο και τα χρόνια βίας που προηγήθηκαν - Συνελήφθη ο δράστης και ο μεγαλύτερος αδερφός

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Παταγονία: Πέντε τουρίστες νεκροί σε χιονοθύελλα – «Μας είπαν ότι η διαδρομή είναι ασφαλής» – Συγκλονίζει η μαρτυρία επιζώντα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανησυχητικά τα νέα προγνωστικά του ECMWF για τις βροχοπτώσεις έως την Κυριακή

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βουτιά θανάτου για ηλικιωμένο ζευγάρι στα βράχια του Γουίτμπι – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική έρευνα για την υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε διαιτητή μετά από αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου - Του έσπασαν τη γνάθο

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Γυναίκα άρχισε να κουνιέται μέσα στο φέρετρό της λίγο πριν αποτεφρωθεί

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ