Από το «Survivor» στην απογευματινή ζώνη και τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι ετοιμάζουν στον ΣΚΑΪ

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το πρώτο μισό της σεζόν φτάνει στο τέλος του. Για τον ΣΚΑΪ, ο απολογισμός έχει και θετικά και αρνητικά κομμάτια αφού η πρωινή ενημερωτική ζώνη και το «Voice» αποφέρουν καρπούς, η απογευματινή και η βραδινή ζώνη όμως -τις καθημερινές- δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Μετρώντας το πρόωρο τέλος του «Power talk» και τη λήξη της συνεργασίας με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά και κάποια πρότζεκτ που δεν έπεισαν τους τηλεθεατές, τα στελέχη φορτσάρουν για το δεύτερο μισό και ευελπιστούν να πάρουν τη ρεβάνς. Το «Voice» θα ολοκληρωθεί στις 28 Δεκεμβρίου και μετά σειρά έχει η επιστροφή του «Survivor». Το ριάλιτι ήδη έχει συζητηθεί και οι ιθύνοντες συνεχίζουν να πιστεύουν ότι θα φέρει καλά νούμερα στη φαρέτρα του καναλιού.

Στόχος είναι να βγει στον αέρα στα τέλη του 2025 ή τις πρώτες ημέρες του 2026, ενώ αναζητούνται παίκτες με έντονες προσωπικότητες που να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στους στίβους μάχης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα υπάρχουν λίγοι διάσημοι, ίσως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να έχουν το κοινό τους στα social media ή να είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Πάντως, ήδη κάποια ονόματα αρχίζουν να διαρρέουν όπως εκείνο του νικητή του «Big Brother», Χρήστου Ντεντόπουλου.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ΣΚΑΪ βρήκαν τι θα βάλουν στην απογευματινή ζώνη και αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη, αφού επιτέλους στη μικρή οθόνη έρχονται πρότζεκτ που δεν έχουμε ξαναδεί. Το «Beat My Guest» καταφτάνει και φαίνεται ότι θα είναι το πιο nice-to-be παιχνίδι της σεζόν. Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ.

Στην εκπομπή του σταθμού «Weekend Live», μάλιστα, ακούστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να κάνει ένα ακόμα τηλεοπτικό βήμα με τον ΣΚΑΪ. Ίσως είναι το κατάλληλο πρόσωπο λοιπόν για την παρουσίαση του προαναφερθέντος φορμάτ.

Διαβάστε επίσης