Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

«Το Survivor είναι κατ’ εξοχήν ένα παιχνίδι “love to hate” στα social media», δήλωσε ο Γιώργος Λιανός όντας καλεσμένος στο μαγκαζίνο «Το’χουμε» του ΣΚΑΪ… Και ίσως είναι η πιο σωστή φράση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, όχι μόνο στον κόσμο των social media αλλά και στον χώρο της TV.

Το κανάλι του Φαλήρου έβγαλε το τρέιλερ συμμετοχών, εδώ και κάποια 24ώρα, και όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν τα ονόματα των δύο ομάδων και τον διαχωρισμό σε Επαρχιώτες και Αθηναίους. Κάποιοι αναφέρθηκαν σε ρατσιστική αντίληψη, κάποιοι άλλοι σε έλλειψη έμπνευσης, ένα όμως είναι το σίγουρο: το «Survivor» ακόμη δεν ξεκίνησε… ήδη σχολιάζεται!

Και χωρίς, φυσικά, αυτό να θεωρείται «παράσημο», το ριάλιτι επιβίωσης πρωταγωνιστεί σε εκπομπές και site πριν καλά καλά κάνει πρεμιέρα. Τα στελέχη του ΣΚΑΪ και ο Ατζούν Ιλιτζαλί παίρνουν ήδη τα πρώτα βιογραφικά παικτών στα χέρια τους και οι προετοιμασίες προχωρούν. Στόχος είναι να βγει στον αέρα στα τέλη του 2025 ή τις πρώτες ημέρες του 2026, ενώ αναζητούνται παίκτες με έντονες προσωπικότητες που να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στους στίβους μάχης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα υπάρχουν λίγοι διάσημοι, ίσως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να έχουν το κοινό τους στα social media ή να είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από τα «λαβράκια που θα πιάσουν» οι άνθρωποι της παραγωγής. Το στοίχημα του ΣΚΑΪ είναι μεγάλο, οι ιθύνοντες θέλουν -όσο ποτέ ξανά- το εγχείρημα να πετύχει και το «Survivor» να επιστρέψει στις καλές του εποχές στους πίνακες τηλεθέασης.

Οι πρώτες «εξηγήσεις» και δηλώσεις του Γιώργου Λιανού

«Πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που το σκέφτηκαν, αλλά είναι ένας διαχωρισμός καθαρά τοπικιστικός, που κυλάει και λίγο μέσα στο DNA μας. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όταν λες κάποιον επαρχιώτη, αυτό έχει αρνητικό πρόσημο. Το Survivor είναι κατ’ εξοχήν ένα παιχνίδι love-to-hate στα social media. Προσωπικά το αγαπώ και συνδέομαι συναισθηματικά… αν και θα έπρεπε να το δω σαν μια απλή δουλειά», απάντησε ο Γιώργος Λιανός στον Κώστα Τσουρό.

«Ίσως η λέξη επαρχιώτης να τσιγκλάει, αλλά πώς αλλιώς να το πούμε; Όλα αυτά περί διχασμού είναι ακραία, υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα που μας χωρίζουν. Το “Αστοί-Επαρχιώτες” είναι αστείο. Δεν ήθελα να ξαναγίνει Survivor με Διάσημους και Μαχητές», πρόσθεσε.

