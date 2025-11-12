Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

Η επιστροφή του Survivor ανακοινώθηκε και ήδη όλοι μιλούν γι’ αυτό

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

Ο Γιώργος Λιανός

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το Survivor είναι κατ’ εξοχήν ένα παιχνίδι “love to hate” στα social media», δήλωσε ο Γιώργος Λιανός όντας καλεσμένος στο μαγκαζίνο «Το’χουμε» του ΣΚΑΪ… Και ίσως είναι η πιο σωστή φράση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, όχι μόνο στον κόσμο των social media αλλά και στον χώρο της TV.

Το κανάλι του Φαλήρου έβγαλε το τρέιλερ συμμετοχών, εδώ και κάποια 24ώρα, και όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν τα ονόματα των δύο ομάδων και τον διαχωρισμό σε Επαρχιώτες και Αθηναίους. Κάποιοι αναφέρθηκαν σε ρατσιστική αντίληψη, κάποιοι άλλοι σε έλλειψη έμπνευσης, ένα όμως είναι το σίγουρο: το «Survivor» ακόμη δεν ξεκίνησε… ήδη σχολιάζεται!

Και χωρίς, φυσικά, αυτό να θεωρείται «παράσημο», το ριάλιτι επιβίωσης πρωταγωνιστεί σε εκπομπές και site πριν καλά καλά κάνει πρεμιέρα. Τα στελέχη του ΣΚΑΪ και ο Ατζούν Ιλιτζαλί παίρνουν ήδη τα πρώτα βιογραφικά παικτών στα χέρια τους και οι προετοιμασίες προχωρούν. Στόχος είναι να βγει στον αέρα στα τέλη του 2025 ή τις πρώτες ημέρες του 2026, ενώ αναζητούνται παίκτες με έντονες προσωπικότητες που να μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στους στίβους μάχης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα υπάρχουν λίγοι διάσημοι, ίσως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να έχουν το κοινό τους στα social media ή να είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από τα «λαβράκια που θα πιάσουν» οι άνθρωποι της παραγωγής. Το στοίχημα του ΣΚΑΪ είναι μεγάλο, οι ιθύνοντες θέλουν -όσο ποτέ ξανά- το εγχείρημα να πετύχει και το «Survivor» να επιστρέψει στις καλές του εποχές στους πίνακες τηλεθέασης.

Οι πρώτες «εξηγήσεις» και δηλώσεις του Γιώργου Λιανού

«Πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που το σκέφτηκαν, αλλά είναι ένας διαχωρισμός καθαρά τοπικιστικός, που κυλάει και λίγο μέσα στο DNA μας. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όταν λες κάποιον επαρχιώτη, αυτό έχει αρνητικό πρόσημο. Το Survivor είναι κατ’ εξοχήν ένα παιχνίδι love-to-hate στα social media. Προσωπικά το αγαπώ και συνδέομαι συναισθηματικά… αν και θα έπρεπε να το δω σαν μια απλή δουλειά», απάντησε ο Γιώργος Λιανός στον Κώστα Τσουρό.

«Ίσως η λέξη επαρχιώτης να τσιγκλάει, αλλά πώς αλλιώς να το πούμε; Όλα αυτά περί διχασμού είναι ακραία, υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα που μας χωρίζουν. Το “Αστοί-Επαρχιώτες” είναι αστείο. Δεν ήθελα να ξαναγίνει Survivor με Διάσημους και Μαχητές», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48ΥΓΕΙΑ

Μπορεί η βιταμίνη D3 να βοηθήσει στην προστασία από μια δεύτερη καρδιακή προσβολή;

06:44LIFESTYLE

Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντοπίζουν μια διαδικασία που επιταχύνει τη διάλυση του «παγετώνα της τελικής κρίσης» στην Ανταρκτική

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ – Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

06:32BOMBER

Κάτω τα χέρια από τον Ζελένσκι - Αυτός είναι πιο καθαρός κι από… πλυντήριο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας το κρέας: Στα 20 ευρώ το μοσχάρι - «Τσουχτερές» τιμές ενόψει Χριστουγέννων

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία: 91 κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος τους τελευταίους επτά μήνες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

05:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εντοπίστηκε πτώμα 70χρονου στο λιμάνι του Πειραιά – Ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας έγραψε ιστορία

06:44LIFESTYLE

Survivor: Το ριάλιτι που όλοι σχολιάζουν, οι αλλαγές και το στοίχημα του ΣΚΑΪ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας δάγκωσε στο κεφάλι βιολόγο και τον άφησε να φύγει: «Ελπίζω να τον ξανασυναντήσω»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: Η ασθενής με κυστική ίνωση που ενέπνευσε την Έμμα να γίνει δότρια οργάνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ