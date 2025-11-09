ΣΚΑΪ: Το Survivor επιστρέφει με Αθηναίους και Επαρχιώτες ενώ οι αλλαγές στο κανάλι συνεχίζονται

Σε δημιουργικό αναβρασμό βρίσκονται τα στελέχη του ΣΚΑΪ, αφού από τη μία ετοιμάζουν νέα πρότζεκτ, από την άλλη δεν σταματούν να «πειράζουν» τον προγραμματισμό της τρέχουσας περιόδου.

Συγκεκριμένα, το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» φεύγει από τη βραδινή ζώνη της Τετάρτης και μετακομίζει το απόγευμα της Κυριακής. Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος έδωσαν «μάχη» στην prime time απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, χωρίς όμως να καταφέρουν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι, οι ιθύνοντες προχωρούν άμεσα σε αλλαγή με στόχο να ανέβει η τηλεθέαση.

Το «Voice», το πιο επιτυχημένο σόου της χρονιάς, πλέον θα κρατά συντροφιά και τα βράδια της Παρασκευής -εκτός από το Σαββατοκύριακο- με τα επεισόδια να γίνονται τρία. Οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ, σε μία κίνηση-ματ, βάζουν δύσκολα στον ανταγωνισμό και μπαίνουν δυνατά στην κούρσα της τηλεθέασης.

Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή του «Survivor», που θα χαρακτηρίζεται από αλλαγές και πολλές εκπλήξεις. To απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από τον αέρα της εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυ Λαζάρου, «Weekend Live», στο κανάλι του Φαλήρου, προβλήθηκε το πρώτο τρέιλερ.

«Το νέο Survivor έχει πολλές αλλαγές! Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, όλοι είναι ίσοι. Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», σημείωσε χαρακτηριστικά η Μάρτζυ Λαζάρου προδίδοντας τα ονόματα των δύο ομάδων. «Μια αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία. Οι Αθηναίοι, οι Επαρχιώτες. Ποιοι θα επιβιώσουν; Ποιοι θα επικρατήσουν; 250.000 ευρώ», αναγράφεται στο σχετικό απόσπασμα με το έπαθλο να είναι πιο μεγάλο από ποτέ.

«Όλοι μπαίνουν ίσοι στην αρένα, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και όλα αρχίζουν από την αρχή», ακούστηκε επίσης στο πάνελ της εκπομπής. Παρουσιαστής του «Survivor» θα είναι ο Γιώργος Λιανός, που έχει συνδέσει το όνομά του με το εν λόγω πρότζεκτ. Να σημειωθεί ότι την παραγωγή θα υπογράφει ο Ατζούν Ιλιτζαλί, επισφραγίζοντας ξανά την εξαιρετική συνεργασία που έχει με το κανάλι.

