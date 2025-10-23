ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

Στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, το «Voice» έρχεται ως σίφουνας σημειώνοντας σαρωτικά ποσοστά κάθε Σαββατοκύριακο. Χαρακτηριστικά, την περασμένη Κυριακή, το μουσικό σόου κράτησε παρέα στο 27% του συνόλου και στο 20,5% του δυναμικού κοινού, αποδεικνύοντας ότι είναι ίσως το πιο επιτυχημένο πρότζεκτ της φετινής σεζόν.

Έτσι, τα στελέχη του Φαλήρου αποφάσισαν να δώσουν… παράταση στην επιτυχία βλέποντας τις μετοχές τους να απογειώνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι blind auditions για το «Voice» συνεχίζονται -παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό βλέπουμε γυρισμένα επεισόδια- με στόχο το σόου να συνεχιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, φαίνεται ότι θα ανανεώνουν για αρκετές εβδομάδες ακόμη το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό συνεχίζοντας να αναζητούν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορεί η φήμη ότι τα στελέχη έχουν στο μυαλό τους την επαναφορά του «My style rocks», στην απογευματινή ζώνη, στη θέση του «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μάλιστα, που πέρασε από το τιμόνι της παρουσίασης της εν λόγω εκπομπής, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων: «Δε γνωρίζω αν θα γίνει το Μy Style Rocks… Αν εγώ υπογράψω κάτι, θα έρθω να το πω. Μου αρέσει να μιλάω μόνο για πράγματα που θα υλοποιηθούν».

Η αλήθεια είναι ότι τα στελέχη του ΣΚΑΪ έχουν ρίξει στο τραπέζι την επαναφορά του ριάλιτι μόδας, όμως ακόμη τίποτα δεν είναι οριστικό. Οι ιθύνοντες κάνουν συζητήσεις με τον Ατζούν Ιλιτζαλί, βλέπουν αρκετά φορμάτ του εξωτερικού [τηλεπαιχνίδια, σόου] και σύντομα θα αποφασίσουν πώς θα πορευτούν.

Το μόνο, βέβαιο, είναι ότι το «Survivor» έχει αρχίσει να «δουλεύεται» σιγά σιγά για να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2026. Ο Γιώργος Λιανός, πρόσφατα, πρόδωσε άλλωστε: «Αυτά τα συζητάνε οι άνθρωποι που πρέπει να τα συζητήσουν. Ξέρω ότι και οι δύο πλευρές, τηλεοπτικός σταθμός και εταιρεία παραγωγής, είναι σε επαφές. Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor. Νομίζω πως κάπως έτσι θα κινηθεί φέτος, αν δεν αλλάξει κάτι. Να ψάχνουν ένα κόνσεπτ το οποίο από την επικεφαλίδα θα σου δίνουν αρκετές πληροφορίες για το τι πρόκειται να παρακολουθήσεις»…

Διαβάστε επίσης