The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»
Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο στο The Voice of Greece
Δεν σταματούν να χαρίζουν στιγμές γέλιου οι κριτές του The Voice of Greece και ειδικά ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Χρήστο Μάστορα.
Στο αποψινό (18/10) επεισόδιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης νόμιζε ότι κέρδισε τη διαγωνιζόμενη και πως ήταν ο μοναδικός που γύρισε την καρέκλα του. Όμως, υπολόγισε χωρίς τον Χρήστο Μάστορα.
Όλα συνέβησαν τη στιγμή που η διαγωνιζόμενη ολοκλήρωσε την ερμηνεία της στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου».
Ο Μαζωνάκης, με χιουμοριστική διάθεση, γύρισε προς τον Μάστορα και του είπε: «Πότε γύρισες, ρε μαλ…;», κάνοντας τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και το κοινό να ξεκαρδιστούν στα γέλια.
Δείτε το βίντεο:
