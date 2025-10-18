The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο στο The Voice of Greece

Newsbomb

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν σταματούν να χαρίζουν στιγμές γέλιου οι κριτές του The Voice of Greece και ειδικά ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Χρήστο Μάστορα.

Στο αποψινό (18/10) επεισόδιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης νόμιζε ότι κέρδισε τη διαγωνιζόμενη και πως ήταν ο μοναδικός που γύρισε την καρέκλα του. Όμως, υπολόγισε χωρίς τον Χρήστο Μάστορα.

Όλα συνέβησαν τη στιγμή που η διαγωνιζόμενη ολοκλήρωσε την ερμηνεία της στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου».

Ο Μαζωνάκης, με χιουμοριστική διάθεση, γύρισε προς τον Μάστορα και του είπε: «Πότε γύρισες, ρε μαλ…;», κάνοντας τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και το κοινό να ξεκαρδιστούν στα γέλια.

Δείτε το βίντεο:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 17 νεκροί εξαιτίας ανατροπής λεωφορείου - Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντόνετσκ»

23:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

23:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο φέρετρα από τη Χαμάς

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βάφτηκε η… μισή διάβαση πεζών επειδή είχε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

23:42ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή λόγω Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. και μοτοσικλέτας - Ένας τραυματίας

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Γυναίκα 76 και άνδρας 81 ετών παντρεύτηκαν και συγκινούν το διαδίκτυο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Νετανιάχου: «Θα θέσω ξανά υποψηφιότητα στις εκλογές του 2026»

23:09ΥΓΕΙΑ

Η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ασθενών

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν 76 άτομα σε σκάφος

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός πριν το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελειώνει με αφοπλισμό Χαμάς» - Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ σε Ισραήλ

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο σαν Μαϊάμι: Συνεχίζονται τα μπάνια από ντόπιους και τουρίστες

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντόνετσκ»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

23:42ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Χειροπέδες σε πρώην ποδοσφαιριστή για τη δολοφονία – Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή λόγω Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

23:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ποτέ δεν είναι αργά»: Γυναίκα 76 και άνδρας 81 ετών παντρεύτηκαν και συγκινούν το διαδίκτυο

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ