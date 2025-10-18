The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

Δεν σταματούν να χαρίζουν στιγμές γέλιου οι κριτές του The Voice of Greece και ειδικά ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Χρήστο Μάστορα.

Στο αποψινό (18/10) επεισόδιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης νόμιζε ότι κέρδισε τη διαγωνιζόμενη και πως ήταν ο μοναδικός που γύρισε την καρέκλα του. Όμως, υπολόγισε χωρίς τον Χρήστο Μάστορα.

Όλα συνέβησαν τη στιγμή που η διαγωνιζόμενη ολοκλήρωσε την ερμηνεία της στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου».

Ο Μαζωνάκης, με χιουμοριστική διάθεση, γύρισε προς τον Μάστορα και του είπε: «Πότε γύρισες, ρε μαλ…;», κάνοντας τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και το κοινό να ξεκαρδιστούν στα γέλια.

Δείτε το βίντεο: