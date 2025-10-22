Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

Τα πάνω-κάτω έρχονται καθημερινά, στην πρωινή ζώνη, των καναλιών και λίγοι είναι εκείνοι που χαμογελούν… σταθερά. Τα στελέχη των σταθμών βλέπουν νούμερα, που δεν πιστεύουν ότι είναι αληθινά και υπάρχει έντονος προβληματισμός!

Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Το δίδυμο όχι μόνο βρέθηκε στην πρώτη θέση του συνόλου, αλλά έκλεψε την πρωτιά του δυναμικού κοινού από την Κατερίνα Καινούργιου. Συγκεκριμένα, έκαναν 17,9% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 12,2% στο σύνολο και 15% στους τηλεθεατές 18-54. Στο STAR το «Breakfast@STAR» έκανε 8,2% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 10% και 9,8% αντίστοιχα.

Στο MEGA, το «Buongiorno» κατέγραψε 11,5% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα έκανε 11,7% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, την ίδια ώρα, η εκπομπή «10 Παντού» βρέθηκε στο 7,7% του συνόλου και στο 3,7% του δυναμικού κοινού.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα Mega» έκανε 17,7% στο σύνολο και 20,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 8% στο σύνολο και μόλις 3,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 17,2% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», κατέγραψε 10,9% στο σύνολο και 5,4% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Happy Day» στον ALPHA κράτησε παρέα στο 14,8% του συνόλου και στο 17,6% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά στο «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1; Περιορίστηκε στο 3,1% και στο 0,9%.