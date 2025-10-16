Γιώργος Λιανός: «Στη σύζυγό μου δεν αρέσει το ενδεχόμενο να φύγω πάλι για το Survivor»

Με αφορμή το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάζει με τίτλο «The Floor», το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο 17 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Λιανός μίλησε στον ΑΝΤ1 τον περίμενε έξω από τον ραδιοφωνικό σταθμό όπου καθημερινά παρουσιάζει μια εκπομπή με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Έτοιμοι για το ραδιόφωνο, έτοιμοι και για την πρεμιέρα! Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ άγχος. Δεν το περίμενα, γιατί δεν είναι κάτι που το γυρίσαμε χθες το βράδυ και περιμένω να παίξει σήμερα, αλλά υπάρχει ωραίο άγχος!», είπε αρχικά για το The Floor o Γιώργος Λιανός.

Όσο για το γεγονός ότι η εκπομπή του θα προβάλλεται απέναντι από αυτή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός απάντησε: «Δεν θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απέναντι, θα είναι το πρόγραμμα The Road Show. Ποτέ απέναντι ο Γρηγόρης! Του είπα να βάλει ένα επεισόδιο λίγο πιο… να μη μιλάει και με πολύ κόσμο, να μη δουλεύει το μικρόφωνο, να έχει πιάσει τον Διονύση η μέση του. Του είπα “βοήθα κι εσύ λίγο την πρεμιέρα και θα σου φερθώ αντιστοίχως κι εγώ”.

Δεν καταλαβαίνεις, με το που βγαίνουμε από αυτή την πόρτα την Παρασκευή λέμε “Δεν σου μιλάω, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς, ούτε σχόλια. Θα τα πούμε Σάββατο πρωί”. Στην εκπομπή είμαστε όλη την ώρα “α, Γρηγόρη, αδερφέ μου”.

Όταν μου ανακοινώθηκε από το κανάλι ότι θα μπει Παρασκευή βράδυ είπα “ωχ μάνα μου”. Ήρθα στο ραδιόφωνο, του το είπα. Δεν αποφασίζουμε εμείς τον προγραμματισμό των καναλιών, οπότε ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε κάποια στιγμή και θα λυθεί στα δικαστήρια των Αθηνών. Αυτό γράφει το συμβόλαιό μου».

Ακόμη, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να δούμε να επιστρέφει στις οθόνες μας το Survivor, ενώ αποκάλυψε αν τον ζηλεύει η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Καραλέξη,

«Έχουν γίνει συζητήσεις και από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής και από το κανάλι. Είναι σε θετικό σημείο όλες οι συζητήσεις, απλά μέχρι να φτάσει ο Γενάρης πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχω περάσει πάρα πολύ καλά» είπε και πρόσθεσε,

«Δεν της αρέσει, κακά τα ψέματα. Τώρα η μικρή έχει ξεκινήσει και το προνήπιο, οπότε δεν είναι ελεύθερη να έρθει μαζί μου, γιατί τόσα χρόνια τα έχουμε περάσει μαζί κάτω. Αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο είναι υπαρκτό, το βλέπουμε να έρχεται, οπότε θα πρέπει να συμβιβαστούμε. Τι να ζηλέψει; Τις ταραντούλες; Δεν ζηλεύει, απλά υπάρχει μία μικρή στενοχώρια, θα χάσουμε την καθημερινότητά μας».