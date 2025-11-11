Τα ριάλιτι σόου που «μαγειρεύονται» και αναζητούνται στην TV

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα ριάλιτι σόου που «μαγειρεύονται» και αναζητούνται στην TV
Οι πρεμιέρες προγραμμάτων για το πρώτο μισό της σεζόν μπορεί να ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες, ωστόσο το βλέμμα των στελεχών ήδη βρίσκεται στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Τα γερά χαρτιά των καναλιών, που θα βγουν στον αέρα προς τα τέλη του έτους με αρχές του 2026, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Στον ΣΚΑΪ, το μεγάλο στοίχημα είναι η επιστροφή του «Survivor». Το τρέιλερ συμμετοχών είναι γεγονός και το πρότζεκτ ήδη συζητιέται μετά την ανακοίνωση ότι θα υπάρχουν δύο ομάδες, «Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες».

«Το Survivor 2026 ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες του ΣΚΑΪ στις αρχές Ιανουαρίου, με τη συνεργασία της Acun Medya να δοκιμάζεται σε ένα ακόμη τηλεοπτικό στοίχημα… Το Survivor 2025–2026 αλλάζει τα πάντα, φέρνοντας μια εντελώς νέα δυναμική, Αθηναίοι απέναντι σε Επαρχιώτες, για ένα έπαθλο που φτάνει τα 250.000 ευρώ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναλιού.

Στον σταθμό του Φαλήρου αναζητείται και ένα ριάλιτι για την απογευματινή ζώνη, που θα μπει στο slot του «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ συζητούν με τον Ατζούν Ιλιτζαλί και πέφτουν στο τραπέζι αρκετές ιδέες.

Για το δεύτερο μισό της σεζόν φαίνεται ότι πηγαίνει η πρεμιέρα του νέου σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια, στον ΑΝΤ1. Το «Moments of your life» αναμένεται να είναι από τα πολύ δυνατά χαρτιά του Αμαρουσίου, με την παρουσιάστρια και τα στελέχη να δίνουν προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Στο εν λόγω φορμάτ καλεσμένοι θα είναι προσωπικότητες που ξεχωρίζουν και, κατά τη διάρκεια του «αφιερώματος», θα ξεδιπλώνουν στιγμές της ζωής τους.

Στο μέτωπο του OPEN, το ενδιαφέρον έχει πέσει πάνω στην επιστροφή του «Just the 2 of us». Οι μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν τους Σταμάτη Φασουλή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαρία Μπακοδήμου και Καίτη Γαρμπή, να κάθονται στις καρέκλες της επιτροπής ενώ οι συζητήσεις με τους συμμετέχοντες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο STAR, το δεύτερο μισό της σεζόν είναι άμεσα συνυφασμένο με το «MasterChef». Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης, αναλαμβάνουν δράση, ενώνουν τις γνώσεις τους, το χιούμορ τους και τις δυνάμεις τους και έρχονται για να φέρουν τα «πάνω- κάτω» στον φετινό δέκατο κύκλο.

Οι οντισιόν ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη και το επίπεδο θα είναι πιο υψηλό από ποτέ…Μάλιστα, για τα δέκα χρόνια -που συμπληρώνει ο διαγωνισμός- θα υπάρχουν σπέσιαλ εκπλήξεις…

