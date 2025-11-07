Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση πάνω της

Τα πάνω-κάτω έρχονται στο σίριαλ του ALPHA…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση πάνω της
Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με μεγάλες ανατροπές στον «Άγιο Έρωτα» του
Alpha

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
Ο Πέτρος κατηγορεί τη Χλόη ότι διαλύει την οικογένειά τους για χάρη της
μικρής Ελευθερίας, φτάνοντας να την απειλήσει ακόμη κι ότι θα πάρει τον
μικρό Κυριάκο και θα φύγει. Η Χλόη, παρά το σοκ, μένει προσηλωμένη στον
έναν και μοναδικό της στόχο που είναι η ασφάλεια της κόρης της. Η Σοφία
εμφανίζεται στην Αναστασία δήθεν μεταμελημένη και προσπαθεί να την
πείσει πως όχι μόνο δεν θέλει το κακό της αλλά έχει την πρόθεση να μη
σταθεί εμπόδιο πια στη σχέση της με τον Χάρη. Η Δέσποινα, επιστρέφοντας
στο σπίτι της Ολυμπίας μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, βλέπουν τη φωτιά και
ο πατήρ Νικόλαος χωρίς δεύτερη σκέψη ορμάει στο φλεγόμενο σπίτι, βρίσκει
τη Δώρα αναίσθητη και την σώζει. Ο Νικηφόρος οδηγεί τους άντρες του και
τη Χριστίνα στο σημείο που τους υπέδειξε, όπου σύντομα ξεθάβουν το πτώμα
του Βλάση. Ο Στέφανος ζητά από τον Πέτρο να κάνουν κι άλλες παράνομες
εισαγωγές εμπορευμάτων, ώστε να εκδικηθεί τον Παύλο που «μπλόκαρε» την
παραγγελία αρωμάτων της Ειρήνης.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου
Η Δώρα, μετά τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας, νοσηλεύεται προσπαθώντας
ακόμα να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Νικηφόρος διερευνά το
ενδεχόμενο εμπρησμού. Η Χλόη συγκινείται από την αυτοθυσία του πατρός
Νικολάου, όμως παλεύει να κρατήσει τα όρια που έχει θέσει στη σχέση
τους. Στο νοσοκομείο, η Θάλεια ικετεύει την Χλόη για μια ακόμη φορά να
τη συγχωρέσει και να της επιτρέψει να δει τη μικρή Ελευθερία, αλλά
εκείνη της το αρνείται. Ο Χάρης αποφυλακίζεται, προκαλώντας ενθουσιασμό
στον Κλεάνθη και την Αναστασία, την ίδια ώρα όμως η αγωνία για την τύχη
της Χριστίνας βαραίνει τον ίδιο και τον Αντρέα. Η Βιργινία αρχίζει να
υποψιάζεται το σκοτεινό σχέδιο της Σοφίας και προειδοποιεί τη Θάλεια, η
οποία πλέον φοβάται τα χειρότερα για την κόρη της. Παράλληλα, ο Αντρέας
ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑΜΑΡ στη Θάλεια, δίνοντας
στον Κυριάκο την ελπίδα πως αυτό θα πιέσει τον Μαρκόπουλο. Την ίδια
στιγμή, η Χριστίνα οδηγείται πανικόβλητη στη φυλακή.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
Η Χριστίνα μεταφέρεται στην Άμφισσα, όπου αντιμετωπίζει τη σκληρή
πραγματικότητα της φυλακής, ενώ ο πατήρ Νικόλαος αποχαιρετά τον μικρό
Κυριάκο και ετοιμάζεται να πάει την Πετρούλα στο σανατόριο, προκαλώντας
τις υποψίες του Πέτρου για τη σχέση του με τη Χλόη. Στο νοσοκομείο, η
Δώρα αποκαλύπτει στον Παύλο ότι βρήκε ένα ερωτικό γράμμα της Ολυμπίας
προς εκείνον, ενώ ο Παύλος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Χλόη και ο
Αργύρης έφεραν πίσω την μικρή τους κόρη. Εντωμεταξύ, ο προσφάτως
αποφυλακισμένος Χάρης σχεδιάζει να καταγγείλει τον Παύλο για την ψεύτικη
εγκυμοσύνη, ενώ η Σοφία συνεχίζει να πολιορκεί την Αναστασία
ακολουθώντας το μοχθηρό της σχέδιο. Παράλληλα, η Θάλεια αναλαμβάνει
επίσημα τη διεύθυνση της ΠΑΜΑΡ, ενώ ο Πέτρος εμπλέκει τον Στέφανο στην
λαθραία παραλαβή αρωμάτων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση της μικρής
Ελευθερίας θα προκαλέσει πανικό στη Χλόη, ενώ στο σανατόριο ο πατήρ
Νικόλαος θα έχει μια αναπάντεχη γνωριμία.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
Η Χριστίνα αντιλαμβάνεται ότι οι εχθροί της στη φυλακή είναι πολλοί,
αφού καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει και νέους. Η Αλεξάνδρα
Στεργίου (Αγγελική Καρυστινού), η διευθύντρια των φυλακών, της φέρεται
σκληρά από την πρώτη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει η κόντρα της
με την Αγγέλα (Έλενα Μαυρίδου), μια από τις «αρχηγούς» των φυλακών. Η
Χλόη αγωνιά για τον πυρετό της Ελευθερίας και καλεί τον Χάρη να την
εξετάσει. Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει την Πετρούλα στο σανατόριο κι εκεί
έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την νοσοκόμα Φανή. Η Σοφία,
διωγμένη από τον Παύλο, σχεδιάζει να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης
της Αναστασίας. Η Χλόη και ο Αργύρης έρχονται κοντά λόγω της ασθένειας
της Ελευθερίας και η Δώρα αρχίζει να νιώθει άβολα. Εν τω μεταξύ, η
Δέσποινα μαθαίνει από μια μαθήτρια για την «ανάρμοστη» σχέση της Ελένης
και της Άννας και τις καλεί στο γραφείο της, ενώ ο Αντρέας έχει ένα νέο
σχέδιο, για να βάλει στη φυλακή τον Παύλο. Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά
με τη Θάλεια, όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι πλέον αναλαμβάνει τα ηνία
της ΠΑΜΑΡ. Η σύγκρουση αυτή είναι τόσο έντονη, που μπορεί να έχει
οδυνηρή κατάληξη για την Θάλεια.

