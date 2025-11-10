Οδηγός μυθοπλασίας – Τι θα δούμε, απόψε, στις ελληνικές σειρές

Από τις 19.00 έως τις 23.00 οι σειρές παρελαύνουν στη βραδινή ζώνη, σε όλα τα κανάλια, και το ενδιαφέρον των τηλεθεατών «χτυπά κόκκινο»!

Ηλέκτρα, ΕΡΤ1 19.00

Η Σοφία και ο Τέλης φτάνουν στην Αθήνα κρυφά και συναντιούνται με την άλλη φυγά του νησιού, τη Δανάη. Τη συγκίνηση της επανένωσης όμως, σκιάζουν τα γεγονότα της Αρσινόης και όσα έχουν συμβεί με την Ηλέκτρα και την Νεφέλη. Ήρθε η στιγμή η Δανάη να μάθει την αλήθεια που τόσο επιμελώς της έχει κρύψει η Καίτη; Κι αυτή δεν είναι η μοναδική αλήθεια που κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια: η Αιμιλία αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Νικήτα και να του ζητήσει εξηγήσεις.

Ευσταθούν οι φήμες; Πράγματι εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση της γυναίκας του; Ο Νικήτας βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λαβύρινθο. Θα παλέψει να σώσει τον εαυτό του και τον γάμο του, ή την Ηλέκτρα;

Στο μεταξύ, ο Κυριάκος παρακολουθεί την Τιτίκα για χάρη του Βρεττού. Μία, όχι και τόσο, τυχαία συνάντησή της με τον Αλεβιζάτο όμως, επικυρώνει τις υποψίες τους. Η Φιόνα νιώθει το θρίαμβό της να πλησιάζει. Ο Χάρης όμως εξακολουθεί να την θεωρεί το κλειδί για τη λύση των φονικών του νησιού.

«Κάτι μου λέει πως έρχονται πολύ άγριες μέρες στο νησί μας!», λέει στον Μίμη. Θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι του; Ειδικά τώρα που ο Τζιοβάνι έχει επιστρέψει στην Αρσινόη ζητώντας εκδίκηση. Μια αναζήτηση, που θα τον φέρει σε απόσταση αναπνοής από την Νεφέλη.

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της. Παράλληλα, η σχέση της με τον Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην απόδραση που ονειρεύεται. Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί ένταση. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης.

Η Φωτεινή αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε. Ο Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη Σοφία. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 21.00

Ο Πέτρος κατηγορεί τη Χλόη ότι διαλύει την οικογένειά τους για χάρη της μικρής Ελευθερίας, φτάνοντας να την απειλήσει ακόμη κι ότι θα πάρει τον μικρό Κυριάκο και θα φύγει. Η Χλόη, παρά το σοκ, μένει προσηλωμένη στον έναν και μοναδικό της στόχο που είναι η ασφάλεια της κόρης της. Η Σοφία εμφανίζεται στην Αναστασία δήθεν μεταμελημένη και προσπαθεί να την πείσει πως όχι μόνο δεν θέλει το κακό της αλλά έχει την πρόθεση να μη σταθεί εμπόδιο πια στη σχέση της με τον Χάρη. Η Δέσποινα, επιστρέφοντας στο σπίτι της Ολυμπίας μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, βλέπουν τη φωτιά και ο πατήρ Νικόλαος χωρίς δεύτερη σκέψη ορμάει στο φλεγόμενο σπίτι, βρίσκει τη Δώρα αναίσθητη και την σώζει.

Ο Νικηφόρος οδηγεί τους άντρες του και τη Χριστίνα στο σημείο που τους υπέδειξε, όπου σύντομα ξεθάβουν το πτώμα του Βλάση. Ο Στέφανος ζητά από τον Πέτρο να κάνουν κι άλλες παράνομες εισαγωγές εμπορευμάτων, ώστε να εκδικηθεί τον Παύλο που «μπλόκαρε» την παραγγελία αρωμάτων της Ειρήνης.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Η Αλίκη, οργισμένη, αντιμετωπίζει ευθέως την Σοφία για την δολοφονία της Βασιλικής και αποφασίζει να την καταδώσει στην αστυνομία, αψηφώντας πως δικαιοσύνη για τον Πέτρο και την οικογένειά του σημαίνει την καταστροφή της δικής της οικογένειας. Οι πρωτοβουλίες του Άρη τον φέρνουν σε ρήξη με την Αλίκη, που τον κατηγορεί ότι κατέστρεψε το σχέδιο της αστυνομίας να αποκαλυφθεί πως ο Ρήγας Αλεξίου και ο Νίκος Μήχας είναι το ίδιο πρόσωπο.

Η Ελπίδα φέρνει τα πράγματά της στο ξενοδοχείο για να μείνει με τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης αντιμετωπίζει το αναπάντεχο: τη γυναίκα των ονείρων του να γίνεται εφιάλτης. Η σύλληψη του Βλάσση για τον φόνο της Θωμοπούλου ανησυχεί την Κυβέλη που τον επισκέπτεται στο κελί για να εξασφαλίσει τη σιωπή του. Η σχέση του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο φτάνει στο απροχώρητο και ο Χαραλάμπης αποφασίζει να κλέψει από το σπίτι του τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι πρόσφυγες.

Μία νύχτα μόνο, MEGA 21.00

Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, αλλά η καινούργια ανήθικη πρόταση που της κάνει ο Οδυσσέας, την κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο αεροπλάνο. Ο Νταγιάννος φέρνει τη Μαρίκα πίσω στο σπίτι. Η υγεία του Πετράκη δείχνει να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί μάταια να πείσει τον Νταγιάννο, να επανεξετάσει τη σχέση του με τον εγγονό του.

Ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, κάνοντάς τον να ανησυχεί, μήπως έκανε λάθος διάγνωση για το φύλο του παιδιού. Στόχος του είναι να τον πείσει, πως η Άσπα πρέπει να επισκεφτεί κι άλλον γιατρό, για να πάρει δεύτερη γνώμη. Η Ελένη αποκαλύπτει ότι η Αρετή ψάχνει να βρει δουλειά αλλού, με αποτέλεσμα ο Σταύρος να ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους στην Κωνσταντινούπολη. Η ένταση ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Σταύρο κορυφώνεται.

Καλά θα πάει κι αυτό, ΕΡΤ1 22.00

Η Ελισάβετ και η Νίκη φέρνουν άσχημα νέα για την Ανθή. Η Μιχαέλα συστήνει με καμάρι τη Λέα στην Ελισάβετ και στη Νίκη. Ο Απόλλωνας συναντά τη Στέλλα έξω από το παλιό σπίτι του Πάρι και της Μιχαέλας και η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται: εκείνη τον πολιορκεί ερωτικά, όμως ο ίδιος ψυλλιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά. Μέσα, ο «μεσίτης» παραμονεύει με στιλέτο. Όταν εμφανίζεται ξαφνικά ο Αλέκος και ανατρέπει τα σχέδια της Στέλλας. Η Χαρίκλεια παθαίνει κρίση και παραληρεί με παιδικά τραγουδάκια, τρομάζοντας τη Φιλιώ, που δεν ξέρει πώς να το ανακοινώσει στα παιδιά.

Ο Πάρις ετοιμάζει βαλίτσες, υπόσχεται στη Ντιέγκο ότι «αυτή τη φορά θα τα καταφέρει», αλλά όταν μένει μόνος ξεστομίζει την πιο επικίνδυνη αλήθεια: «Αφού ξεγέλασα και αυτή… είναι να με φοβάμαι». Στο ψαράδικο, η Ρόδω υποψιάζεται ότι ο ανιψιός Μίμης δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα ψάρια… ενώ ο Αλέκος, καλοκάγαθος και αφελής, βλέπει τον νεαρό σαν «συνεχιστή». Στο ίδιο διάστημα, ο Μίμης με τον Κωστή στήνουν το μεγάλο κόλπο του «θησαυρού» και κανονίζουν να μπλέξουν τον Αλέκο σε κυνήγι...θανάτου.

Η Γη της ελιάς, MEGA 22.20

Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η Ασπασία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τα ξαναβρούν ο Λεοντιάδης κι η Κούλα. Ο Αντώνης πλησιάζει την Αμαλία με μια πρόταση – «βόμβα». Την ίδια ώρα, η Ιουλία φέρνει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στην εταιρεία κι η Αθηνά, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο. Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι αποφάσισαν με τον Στέφανο να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά, αλλά η αντίδρασή του την αιφνιδιάζει.

Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άντρας που έψαχνε τη Φρύνη, εισβάλλει στο σπίτι της και την πιάνει από τον λαιμό. Την ίδια στιγμή, μπαίνει στο σπίτι ο Παρασκευάς και παρεξηγεί αυτό που βλέπει, αφού είναι σίγουρος ότι πρόκειται για τον εραστή της. Τα λύτρα παραδίδονται κι οι απαγωγείς επιστρέφουν το μωρό στον Δημοσθένη.

Ο δικαστής, ΑΝΤ1 22.30

Η Κλέλια ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος ενώ ο Δικαστής της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά μαθαίνει από τη Βέρα ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος, μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με το γιό του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του…

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, ALPHA 22.30

Ο Βούλγαρης, όντας εξοργισμένος από τις απαιτήσεις του συνδικάτου των μηχανικών, έχει να αντιμετωπίσει και µια αναπάντεχη αρρώστια του µωρού της Λένας, το οποίο µεταφέρεται εσπευσμένα από την Σύρο στο νοσοκοµείο Παίδων, προκαλώντας νέες εντάσεις. Η Αγγελική προσλαμβάνεται επίσηµα στην ναυτιλιακή εταιρεία Βούλγαρη και ο Γρηγόρης έχοντας πειστεί για την αθωότητά της, τη ζητά σε ραντεβού.

Ο Καπετανάκος, οργισμένος από την συνεργασία του Στελάρα µε την Αλεξάνδρα και την Αγγελική, οργανώνει ένα σχέδιο ώστε να εµποδίσει τις ενέργειές τους, ενώ παράλληλα, ο Γιάμαρης, ξανακοιτώντας τα καταχωρηµένα στοιχεία της δολοφονίας του Στράτου, ανακαλύπτει κάτι που θα ρίξει νέο φως στην υπόθεση και θα τους οδηγήσει σε πιθανά ίχνη της µυστηριώδους ερωµένης του Στράτου.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Μερικές βδομάδες αργότερα, το χωριό βρίσκεται στην «Πίεση». Οι χωριανοί ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση», στο οποίο πήραν μέρος, λίγο καιρό πριν, με σκοπό να χρησιμοποιήσουν το χρηματικό έπαθλο για να καλύψουν μέρος της οικονομικής τρύπας του Υάκινθου. Η Μαίρη και η Μίνα καταλήγουν αρχηγοί των δύο ομάδων πράγμα που δημιουργεί μεταξύ τους ανταγωνισμό και φέρνει εντάσεις στις μεταξύ σχέσεις όλων των χωριανών.

Ταυτόχρονα, η Βάνα πιέζει την απρόθυμη Άρτεμη να φέρει τον Πέτρο σπίτι για να φάνε όλοι μαζί. Ενώ γίνονται όλα αυτά, η Ιρίνα μαζί με την οικογένειά της μετακομίζει στο Νεοχώρι.

Διαβάστε επίσης