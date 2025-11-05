ΣΚΑΪ: Τα μεγαλειώδη σχέδια για το Voice, ο τελικός, το ριάλιτι που αναζητείται και η νέα σειρά

Στον ΣΚΑΪ συνεχίζουν να σχεδιάζουν ενδιαφέροντα πράγματα, την ίδια στιγμή που η πρωινή ενημέρωση φέρνει πρωτιές και χαμόγελα στο κανάλι.

Χαρακτηριστικά, για τον μήνα Οκτώβριο, η «Πρώτη Εικόνα» με τον Άκη Παυλόπουλο και τη Μάρω Καρούση τερμάτισε πρώτη στο slot μετάδοσής της, σημειώνοντας 17,5% ποσοστό στο σύνολο του κοινού, αλλά και στο 18-54 με ποσοστό 14,2%. Πρωτιά και για το «Σήμερα», με ποσοστό 19,6% στο σύνολο του κοινού, ενώ 906.544 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ λεπτό για να παρακολουθήσουν τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο. Το κοινό έδωσε πρωτιά και στους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, με ποσοστό 17,6% (σύνολο κοινού) ενώ οι τηλεθεατές, που παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τους «Αταίριαστους», έφτασαν τους 586.748.

Στο μέτωπο της ψυχαγωγίας, απόψε, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει η σειρά «Τότε και τώρα» με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το αγαπημένο δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα. Τα επεισόδια είναι αυτοτελή και σε κάθε ένα παρακολουθούμε απλές καθημερινές ιστορίες, όπως ο γάμος, τα παιδιά, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου, οι διακοπές και όλα όσα συνδέονται με την οικογένεια.

Τα στελέχη στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο «Voice», τη μεγαλύτερη επιτυχία της τρέχουσας χρονιάς. Το μουσικό σόου σαρώνει στους πίνακες της Nielsen και όχι άδικα, αφού η κριτική επιτροπή [Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου] στήνει ένα μικρό party κάθε Σαββατοκύριακο και αποδεικνύει ότι οι παρέες κάνουν τη διαφορά στην TV. Τις επόμενες ημέρες, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα συναρπαστικά Knockouts όπου θα παρελάσουν αρκετοί celebrities. Όσον αφορά στον τελικό; Προγραμματίζεται για τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ δεδομένο θεωρείται ότι θα γυριστεί και ένα πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν [ακόμη κι αν ήδη έχουμε δει τον τελικό] με πολλούς καλλιτέχνες και μεγάλες εκπλήξεις.

Οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ συνεχίζουν να αναζητούν και ένα πρότζεκτ για την καθημερινή απογευματινή ζώνη, με την ιδέα του «My style rocks» να απομακρύνεται. Οι συζητήσεις, βέβαια, με τον Ατζούν Ιλιτζαλί καλά κρατούν όχι μόνο για το «Survivor», αλλά και για άλλα φορμάτ.

