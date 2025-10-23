Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» κέρδισαν την πρωτιά – Ανατροπή με την Καινούργιου

Το κοινό μπορεί να δείχνει ότι έχει κάνει τις επιλογές του στην πρωινή ζώνη, όμως οι ανατροπές δεν άργησαν να έρθουν. Έτσι, την Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου εγκατέλειψε την πρωτιά και βρέθηκε στη δεύτερη θέση.

Χαρακτηριστικά, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA κατέγραψε 12,2% στο σύνολο και 15% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 20% στο σύνολο και 17,3% στους τηλεθεατές 18-54. Το ενημερωτικό δίδυμο φαίνεται ότι είναι «πολύ σκληρό» για να παραδοθεί στον ανταγωνισμό. Το «Live You», στον ΣΚΑΪ, που ακολούθησε, εμφανίστηκε με ανεβασμένα ποσοστά κάνοντας 16,5% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά κράτησε παρέα στο 9% του συνόλου και στο 8,8% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε 12,5% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, η πρωινή εκπομπή «Breakfast@STAR» έκανε 7,3% στο σύνολο και 8,3% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 9,2% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο, στο OPEN, «10 Παντού», έκανε 9,6% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 17,9% στο σύνολο και 21,5% στο δυναμικό κοινό. Για το «Happy Day» στον ALPHA, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 14% στο σύνολο και 13,6% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το μαγκαζίνο «Πρώτη εικόνα» έκανε 18,1% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα», που ακολούθησε, έκανε 19,6% στο σύνολο και 12,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 11,6% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, έκανε 10,7% στο σύνολο και 6,8% στους τηλεθεατές 18-54.

Διαβάστε επίσης