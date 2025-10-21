Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

Δεκάδες προγράμματα ρίχνονται, καθημερινά, στη βραδινή αρένα, και τα στελέχη παρακολουθούν με προσοχή την τηλεθέαση. Σειρές ανεβαίνουν πολύ, άλλες κρατούν σταθερά μονοψήφια νούμερα, και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Συγκεκριμένα, στον ALPHA, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» έκανε 19,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», στο ίδιο κανάλι, κράτησε παρέα στο 19,4% του συνόλου και στο 13,4% των τηλεθεατών 18-54. Η σειρά εποχής «Porto Leone» κατέγραψε 17,8% στο σύνολο και 16% στο δυναμικό κοινό.

Στο MEGA, το «Hotel Elvira» βρέθηκε στο 10,6% του συνόλου και στο 14% του δυναμικού κοινού. Η «Γη της ελιάς» σημείωσε 19,1% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» συγκέντρωσε 13,2% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Grand Hotel», που παίρνει το lead in, βρέθηκε στο 15,8% του συνόλου και στο 10,4% του δυναμικού κοινού. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» βρέθηκε στο 7,4% του συνόλου και του δυναμικού κοινού.

Στον ΣΚΑΪ, η νέα εκπομπή «Η Ζωή σου όλη» κατέγραψε 3,7% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό. Το τηλεπαιχνίδι «The Wall», με τον Χρήστο Φερεντίνο, έκανε 8% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, «Η Φάρμα» έκανε 10,1% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, το «Παιδί» έκανε 2,8% και 2,5% ενώ το «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,5% και 2,1% αντίστοιχα.

Όπως αποτυπώνεται, ο ALPHA είναι το κανάλι που πρωταγωνιστεί, ενώ και το STAR βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν σταθερά. ΑΝΤ1 και MEGA μένουν με το κεφάλι ψηλά στον ανταγωνισμό, την ίδια στιγμή που αναμένουν πρεμιέρες σίριαλ το επόμενο διάστημα.

