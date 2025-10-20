Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

Η Τατιάνα Στεφανίδου μπορεί να ολοκλήρωσε, πρόωρα, την πορεία της με το «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, όμως κάποιοι από τους συνεργάτες της ετοιμάζονται να μετακινηθούν σε άλλα πρότζεκτ.

Η Άρια Καλύβα, συγκεκριμένα, βγήκε στον αέρα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία» στο OPEN και ευχήθηκε καλή επιτυχία για την πρεμιέρα. Μάλιστα, επιβεβαίωσε τη συνεργασία της με το κανάλι και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». «Πήρα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και είμαι σίγουρη ότι θα σκίσετε! Πάμε γερά, πάμε δυνατά», είπε αρχικά η Άρια Καλύβα. Ο Θανάσης Πάτρας ρώτησε: «Να σου ευχηθώ κι εγώ καλή αρχή, γιατί κάνω κι εγώ ανακοινώσεις, δεν κάνεις μόνο εσύ. Το λέω επισήμως ότι από σαββατοκύριακο ξεκινάς με Λάμπρο και Ιωάννα;». Η Άρια Καλύβα απάντησε τότε: «Καλά τα πας! Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς τα καλύτερα»…

Επιπλέον, ο Παναγιώτης Σουρέλης θα ενταχθεί στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ. «Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, έχει την εκτίμησή μου ο Κώστας, έχει το θάρρος της άποψής του και έμενα τέτοιοι άνθρωποι μου αρέσουν. Όπου κι αν είμαι, θέλω να έχω ρόλο και παρουσία» είχε πει χαρακτηριστικά σε πρόσφατες δηλώσεις του.

