Πρίγκιπας Άντριου: 22 χρόνια δεν πλήρωνε ενοίκιο για την έπαυλή του

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη του στο Royal Lodge εδώ και δύο δεκαετίες, όπως αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10).

Σε μια συγκλονιστική ανατροπή του βασιλικού σκανδάλου, ένα μη επεξεργασμένο αντίγραφο της μίσθωσης δείχνει ότι, ενώ πλήρωσε 1 εκατομμύριο λίρες για να μισθώσει το ακίνητο το 2003 και ξόδεψε 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις, έχει πληρώσει μόνο «ένα συμβολικό (εάν ζητηθεί)» ενοίκιο ετησίως από τότε που ξεκίνησε να διαμένει στην έπαυλη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Άντριου θεωρείται ότι έχει πληρώσει το ενοίκιο – το οποίο ήταν περίπου 260.000 λίρες το χρόνο – εκ των προτέρων μέσω των εργασιών που έχει χρηματοδοτήσει για να φέρει το παλάτι σε άριστη κατάσταση.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι το Crown Estate (όπως ονομάζεται η διαχείριση της περιουσίας της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας) θα πρέπει να του πληρώσει περίπου μισό εκατομμύριο λίρες αν αποφασίσει να εγκαταλείψει την έπαυλή του πριν από τη λήξη της μίσθωσης το 2078.

Ένα αντίγραφο της συμφωνίας αποκτήθηκε από την εφημερίδα The Times μετά από πίεση από βουλευτές και ακτιβιστές. Και αυτό θα προσθέσει αναμφίβολα στην δημόσια οργή για τα «προνόμια» του Άντριου.

Πηγές έχουν τονίσει στην Daily Mail, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς ο αδελφός του βασιλιά μπορεί να αντέξει οικονομικά την τεράστια ιδιοκτησία με 30 υπνοδωμάτια, η οποία έχει λειτουργικά έξοδα πολλών εκατομμυρίων.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν φαίνεται να έχει λάβει σημαντική κληρονομιά από τη βασίλισσα ή τη βασιλομήτωρ, σύμφωνα με την Daily Mail, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να αντέξει οικονομικά να μένει στην ιδιοκτησία – ειδικά τώρα που δεν λαμβάνει προσωπική αποζημίωση από τον βασιλιά ή δημόσια χρηματοδότηση.

Μια επιλογή από βρετανικές εφημερίδες δείχνουν την αντίδραση των media στην ανακοίνωση του πρίγκιπα Άντριου ότι θα παραιτηθεί τους βασιλικούς τίτλους του, εν μέσω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στην προσωπική του ζωή, στο Λονδίνο, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. AP/Alastair Grant

Δεν μπορεί να του κάνει έξωση ο βασιλιάς

Ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος έχει προσπαθήσει απεγνωσμένα τα τελευταία χρόνια να πείσει τον μικρότερο αδελφό του να μειώσει τις δαπάνες του και να μετακομίσει από την έπαυλη που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο.

Ο βασιλιάς πιστεύει ότι πολλά από τα προβλήματα του Άντριου –ιδιαίτερα αυτά που τον οδήγησαν να συνδεθεί με τον Τζέφρι Έπσταϊν και άλλους ύποπτους χαρακτήρες– προέρχονται από την επιδίωξη ενός τρόπου ζωής που απλά δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Ωστόσο, ο 65χρονος Άντριου επιμένει πεισματικά ότι έχει ένα αδιάβλητο συμβόλαιο μίσθωσης για το σπίτι. Και όσο πληρώνει το ενοίκιο, ο βασιλιάς δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα να τον διώξει.

Ο βασιλιάς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αν ο αδελφός του μετακόμιζε σε ένα μικρότερο ακίνητο στο κτήμα – πιθανόν στο Frogmore Cottage, που πρόσφατα εκκενώθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι – θα του αποκαθιστούσε το προσωπικό επίδομα και θα τον βοηθούσε να χρηματοδοτήσει την ασφάλειά του.

Αλλά μετά την κατηγορηματική άρνηση του Άντριου, δεν είναι γνωστό αν η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

