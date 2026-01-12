ΗΠΑ: Στον Λευκό Οίκο η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ματσάδο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντήσει την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το CNN.

Η επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει δημόσια στήριξη στη Ματσάδο.

Μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο, οι ΗΠΑ εξέφρασε τη στήριξή τους στην αντιπρόεδρό της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ως μεταβατική πρόεδρο.

Λίγο μετά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ήταν δύσκολο για τη Ματσάδο να ηγηθεί της Βενεζουέλας, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τη στήριξη ούτε τον σεβασμό του λαού.

Διαβάστε επίσης