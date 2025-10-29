ΣΚΑΪ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τότε και τώρα»

Μετά τα τηλεπαιχνίδια στη βραδινή ζώνη, πρεμιέρα ετοιμάζεται να κάνει η σειρά «Τότε και τώρα» στον ΣΚΑΪ. Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη έρχονται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 21.00, για να χαρίσουν γέλιο στους τηλεθεατές.

Το αγαπημένο δίδυμο, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύεται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, τότε και τώρα. Τα επεισόδια της σειράς είναι αυτοτελή και σε κάθε ένα παρακολουθούμε απλές καθημερινές ιστορίες, όπως ο γάμος, τα παιδιά, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου, οι διακοπές και όλα όσα συνδέονται με την οικογένεια.

Μια σειρά μυθοπλασίας για δύο ζευγάρια, δυο εποχές, αλλά έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τις χιουμοριστικές αντιθέσεις, αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή. Επιπλέον, σε κάθε επεισόδιο θα εμφανίζεται και ένα guest-πρόσωπο σε ρόλο-έκπληξη!

Από το τότε, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να υποδύεται τη Σούλα και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον Τάκη. Η Σούλα είναι μια δυναμική γυναίκα που λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, είναι η ψυχή του σπιτιού, σχολιάζει δυνατά τους πάντες αλλά ταυτόχρονα είναι τρυφερή και αγαπάει βαθιά. Ο Τάκης είναι αυθεντικός, λαϊκός τύπος, κάνει χοντροκομμένα αστεία αλλά πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος με καρδιά.

Στο τώρα, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο. Η Βαλέρια είναι το απόλυτο παιδί της εποχής της: οργανωμένη, πρακτική και συνειδητοποιημένη. Είναι ο τύπος που φέρνει τάξη, αλλά καταλήγει να ζει μέσα σε πανικό. Ο Σπύρος, από την άλλη, είναι ένα ευγενικό, αποστειρωμένο παιδί και ρομαντικός – ένα μείγμα αμηχανίας, αυτοσυγκράτησης και μόνιμης υπερανάλυσης. Είναι τόσο «άβολος», που τελικά γίνεται τέλειος.

Δείτε το trailer:

