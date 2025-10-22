Να μ’ αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται
Η καθημερινή σειρά του ALPHA ανεβάζει στροφές στους πίνακες τηλεθέασηςκαι κερδίζει κοινό…
Ξεκίνησε δειλά στους πίνακες τηλεθέασης, κατάφερε όμως σύντομα να διεκδικήσει ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών και πλέον καταγράφει νούμερα που ξεπερνούν το 20%. Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς», στον ALPHA, θα συνεχίσει να καθηλώνει με τις ανατρεπτικές της εξελίξεις.
Στα επόμενα επεισόδια, ο Λευτέρης ανακαλύπτει πως η Σοφία έχει σκηνοθετήσει την καρδιακή προσβολή της και ενημερώνει την Αννα για το ψέμα της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο και οι δυο τους έρχονται σε βίαιη αντιπαράθεση. Παράλληλα, ο Αγγελος απλώνει τον ιστό του γύρω από την οικογένεια Καλλιγά, αγοράζοντας το πατρικό τους και εκμεταλλευόμενος μία επιχειρηματική τους ανάγκη.
Η Σοφία τον αναζητά μάταια, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής. Εν τω μεταξύ, η Νικαίτη παρατηρεί στενά τη σχέση του Λευτέρη με την Αννα και αρχίζει να καταστρώνει σχέδια. Κι ενώ ο Ορφέας και η Αννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο, τα δίδυμα συναντούν τη Νικαίτη σε μια απομονωμένη τοποθεσία.
Η Νικαίτη αποφασίζει να επέμβει, ώστε να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, και με τη βοήθεια του Μάκη στήνει μία ολόκληρη σκευωρία εν αγνοία της Ζωής. Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται ξαφνικά από την Αστυνομία. Ο Αγγελος συνεχίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του με τη Σοφία, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί. Ο Θεόφιλος τιμωρεί την Εβίτα για τον τρόπο που φέρθηκε στην Αννα, υποχρεώνοντάς τη να δουλέψει στην κουζίνα του ξενοδοχείου λαντζιέρα. Η Φωτεινή, σε απόγνωση, απευθύνεται στον Ορφέα, που τη συντρέχει και της φέρνει δικηγόρο τον φίλο του, Γιώργο Κανελλόπουλο.