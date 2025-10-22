Να μ’ αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται

Ξεκίνησε δειλά στους πίνακες τηλεθέασης, κατάφερε όμως σύντομα να διεκδικήσει ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών και πλέον καταγράφει νούμερα που ξεπερνούν το 20%. Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς», στον ALPHA, θα συνεχίσει να καθηλώνει με τις ανατρεπτικές της εξελίξεις.

Στα επόμενα επεισόδια, ο Λευτέρης ανακαλύπτει πως η Σοφία έχει σκηνοθετήσει την καρδιακή προσβολή της και ενημερώνει την Αννα για το ψέμα της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας αποκαλύπτει στον Χάρη ότι γνωρίζει τα πάντα για τον Μπέκο και οι δυο τους έρχονται σε βίαιη αντιπαράθεση. Παράλληλα, ο Αγγελος απλώνει τον ιστό του γύρω από την οικογένεια Καλλιγά, αγοράζοντας το πατρικό τους και εκμεταλλευόμενος μία επιχειρηματική τους ανάγκη.

Η Σοφία τον αναζητά μάταια, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι εκείνος είναι ο μυστηριώδης αγοραστής. Εν τω μεταξύ, η Νικαίτη παρατηρεί στενά τη σχέση του Λευτέρη με την Αννα και αρχίζει να καταστρώνει σχέδια. Κι ενώ ο Ορφέας και η Αννα συμφωνούν να κάνουν εικονικό γάμο, τα δίδυμα συναντούν τη Νικαίτη σε μια απομονωμένη τοποθεσία.

Η Νικαίτη αποφασίζει να επέμβει, ώστε να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, και με τη βοήθεια του Μάκη στήνει μία ολόκληρη σκευωρία εν αγνοία της Ζωής. Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται ξαφνικά από την Αστυνομία. Ο Αγγελος συνεχίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του με τη Σοφία, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί. Ο Θεόφιλος τιμωρεί την Εβίτα για τον τρόπο που φέρθηκε στην Αννα, υποχρεώνοντάς τη να δουλέψει στην κουζίνα του ξενοδοχείου λαντζιέρα. Η Φωτεινή, σε απόγνωση, απευθύνεται στον Ορφέα, που τη συντρέχει και της φέρνει δικηγόρο τον φίλο του, Γιώργο Κανελλόπουλο.

