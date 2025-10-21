Το Σόι σου: Φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον ALPHA – Πότε κάνει πρεμιέρα

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι παίρνουν ξανά θέση στο κυριακάτικο τραπέζι και η κωμική σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, στις 20.00

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά!

Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον ALPHA

Η σειρά θα προβάλλεται, στις 20.00, κάθε Παρασκευή, με αποτέλεσμα το σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» να κρατά συντροφιά από την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 22.30, αφού το «Να με λες μαμά» ρίχνει αυλαία.

Κάθε Παρασκευή, στις 22.00, θα προβάλλεται ο «Γιατρός» που κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης