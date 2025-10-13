Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων

Η σειρά «Το σόι σου» βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το 2014, καταφέρνοντας να κερδίσει το κοινό. Τώρα, μετά από 11 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο, επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων στον ALPHA.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα, επιστρέφουν και το φανατικό κοινό ανυπομονεί.

Τις τελευταίες ώρες, οι πρωταγωνιστές μοιράζονται στιγμιότυπα και βίντεο από τα γυρίσματα και την επίσημη φωτογράφιση. Αίσθηση, μάλιστα, προκαλεί το πόσο έχουν μεγαλώσει τα παιδιά των δύο οικογενειών. Ο Σόλων Τσούνης έδειξε τον μικρό Βαγγελάκη και οι followers του ξετρελάθηκαν.

Ο Μελέτης Ηλίας, επίσης, μέσα από τα social media, έγραψε: «Ζούμε ιστορικές στιγμές... Τίτλοι έναρξης ξανά... 11 χρόνια από τη πρώτη φορά»…

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το revival της σειράς «Το σόι σου» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου με επικρατέστερη ημερομηνία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Το «Σόι σου» θα πάρει θέση μάχης στην prime time της Παρασκευής στο slot των 20.00, στο οποίο έπαιζε τα τελευταία δυο χρόνια σε επανάληψη.