Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

«Τα φαντάσματα», το «Hotel Elvira», έκαναν πρεμιέρα τις προηγούμενες ημέρες και κατάφεραν να κερδίσουν μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών μοιράζοντας εκ νέου την πίτα στη βραδινή ζώνη. Το κοινό δείχνει ότι χρειάζεται γέλιο και έξυπνες κωμωδίες και τα στελέχη δεν έχουν παρά να τις προσφέρουν… απλόχερα. Έτσι, το προσεχές διάστημα θα δούμε ενδιαφέρουσες πρεμιέρες, που θα φέρουν τα πάνω-κάτω στο πεδίο της μυθοπλασίας.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 20.00, πρώτη επίσημη κάνει η κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς» στον ALPHA. Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και το καθημερινό πηγαινέλα της ζωής. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγας του έρωτά τους! Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη. Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Για τρίτη σεζόν, μέσα από τη συχνότητα του STAR, επιστρέφει η ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία «IQ 160» με πρωταγωνιστές τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή. Η δημοφιλής σειρά θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22.10, με τις ισορροπίες να αλλάζουν με τον ερχομό ενός μωρού.

Την ίδια ώρα, στον αέρα του ALPHA, βρίσκεται το πρώτο teaser της σειράς «Το σόι σου». Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ… Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Όλοι οι συντελεστές έχουν πάρει ξανά θέση και οι φανατικοί ανυπομονούν για την πρεμιέρα. «Είμαι χαρούμενος που πέρασαν τα χρόνια και διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε στο "Σόι". Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γι’ αυτό είπαμε αμέσως το "ναι". Δεν θα δούμε καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια. Θα δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες. Ο Χαμπέας δεν έχει βγει σε σύνταξη, έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του και στον γιο του», έχει πει ο Γιώργος Γιαννόπουλος. «Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η λαχτάρα και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που ήταν σαν να γυρίζεις σπίτι», έχει δηλώσει ο Μελέτης Ηλίας.

