Ποιες σειρές οδηγούν την κούρσα της τηλεθέασης - Τι συμβαίνει με τα ριάλιτι

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ο ALPHA απέδειξε ότι έχει έρθει με φόρα φέτος να σαρώσει στο πέρασμά του. Έτσι, έχει χτίσει τη βραδινή του ζώνη με παραγωγές μυθοπλασίας που καθηλώνουν το κοινό.

Χαρακτηριστικά, χθες, ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε 18,9% στο σύνολο και 19% στο δυναμικό κοινό. Το «Porto Leone», που ακολούθησε, κατέγραψε 19,3% και 18,3% αντίστοιχα.

Στο MEGA, το επεισόδιο Μπεν Χουρ της «Γης της ελιάς» έκανε 17% στο σύνολο και 11,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κράτησε παρέα στο 15,9% του συνόλου και στο 9,7% του δυναμικού κοινού. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα», που ακολούθησε, έκανε 7,9% και 8,8% αντίστοιχα.

Στον τομέα των ριάλιτι σόου, το «Exathlon» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,6% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Η «Φάρμα», αντίστοιχα, του STAR έφτασε το 6,3% και το 7,9%.

Στο μετερίζι της ΕΡΤ1, το «Παιδί» έκανε 3,3% και 3,9% ενώ η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» 2,9% και 3,4%.

