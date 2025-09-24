Το «Porto Leone» πήρε τα κλειδιά της βραδινής ζώνης – Τι έγινε με «Γη της ελιάς» και «Grand Hotel»

Συνεχίζονται οι πρεμιέρες στην prime time, με τον ALPHA να φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος με τις νέες του σειρές. Το «Porto Leone» βγήκε στον αέρα, χθες Τρίτη, και καθήλωσε τους τηλεθεατές καταγράφοντας 19,3% στο σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό. Οι πρωταγωνιστές, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Βασίλης Μπισμπίκης, αποθεώθηκαν με τις ερμηνείες τους.

Η «Γη της ελιάς» στο MEGA σημείωσε 18,3% στο σύνολο και 10% στους τηλεθεατές 18-54, με το σίριαλ να κρατά υψηλά ποσοστά στο σύνολο του κοινού. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κράτησε παρέα στο 13,3% του συνόλου και στο 7,6% του δυναμικού κοινού, ενώ οι «Σέρρες» στο 7,8% και στο 8,6% αντίστοιχα.

Στην ΕΡΤ1, το «Παιδί» έκανε 3,3% στο σύνολο και 3,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» περιορίστηκε στο 2,4% και στο 3,1%.

Σε ΣΚΑΪ και STAR τα ριάλιτι κέρδισαν τον δικό τους κόσμο. Η «Φάρμα» βρέθηκε στο 7,4% του συνόλου και στο 10,3% του δυναμικού κοινού. Το «Exathlon» του Φαλήρου δεν ξεπέρασε το 7% του συνόλου και το 6,1% των τηλεθεατών 18-54.