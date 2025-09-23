7 προγράμματα έρχονται στον ΣΚΑΪ

Τι ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ το προσεχές διάστημα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η σεζόν μπορεί να μην ξεκίνησε ιδανικά για τον ΣΚΑΪ, καθώς η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ανταγωνισμό, όμως το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα θα έχει ενδιαφέρον. Τα νέα πρότζεκτ και οι επιστροφές αγαπημένων φορμάτ είναι πολλές με στόχο, φυσικά, να κερδίσουν το χαμένο έδαφος της τηλεθέασης.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, το «Voice» κάνει come back στη συχνότητα του Φαλήρου με δοκιμασμένη συνταγή. Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, χαρούμενη διάθεση, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμη πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, με τη μουσική γνώση, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα... challenges, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους.

Τις επόμενες εβδομάδες επιστρέφει και το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα Ψηφίζει». Το casting call βρίσκεται σε εξέλιξη και τα γυρίσματα ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Η πιο διαδραστική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται για δεύτερη χρονιά και προσφέρει άμεση συμμετοχή και διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό σε αληθινό χρόνο. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος είναι έτοιμοι να δώσουν το μεγαλύτερο έπαθλο, το οποίο αυτή τη φορά μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 40.000 ευρώ!

Το «The Floor», το πιο υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ! Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Το πρώτο μισό της χρονιάς θα δούμε και το «Wall», με τον Χρήστο Φερεντίνο. Ο παρουσιαστής, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ανήκει στην οικογένεια του Φαλήρου και, όπως αποκάλυψε στο «Weekend Live», έρχεται με την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός αναλαμβάνει ένα φορμάτ στην late night ζώνη του ΣΚΑΪ και αναμένεται να «βγαίνει» δύο φορές την εβδομάδα. «Θα έχουμε καλεσμένους, θα έχουμε κοινό που θα συμμετάσχει ενεργά και πολύ μεγάλα δώρα», αποκάλυψε.

Όσον αφορά στον τομέα της ενημέρωσης; Η «Prime Time» επιστρέφει, ενώ θα προστεθεί και μία νέα εκπομπή με παρουσιάστρια τη Χριστίνα Βίδου.

