Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Από όλα έχει ο «μπαξές» της late night ζώνης – Τι θα βλέπουμε τα μεσάνυχτα
Τις τελευταίες σεζόν, η late night ζώνη των καναλιών παίρνει ξανά ζωή με αρκετές εκπομπές, είτε ενημερωτικές-κοινωνικές είτε talk show, να βγαίνουν στον αέρα. Έτσι και φέτος, ο ανταγωνισμός «φουντώνει» και οι ξενύχτηδες τηλεθεατές θα έχουν την καλύτερη συντροφιά.

Στο MEGA ήδη βρίσκεται στον αέρα η «Μεγάλη εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, ενώ αναμένουμε και τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Tο «MEGA Stories» επιστρέφει με ιστορίες που αφορούν τον τηλεθεατή. Με δημοσιογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και με εργαλεία τη δημοσιογραφική έρευνα, τη διασταύρωση των στοιχείων και την αξιολόγηση των γεγονότων, η εκπομπή επιμένει να αποτυπώνει τη συχνά αθέατη ή ακόμα και την παρεξηγημένη πλευρά των ειδήσεων, τη ζωή που συνεχίζεται όταν τα φώτα και οι κάμερες απομακρύνονται.

Στη συχνότητα του Action 24 πρεμιέρα έκανε, χθες στις 24.00, η Αθηναΐς Νέγκα. Η εκπομπή «Καλύτερα αργά», από Τρίτη έως Παρασκευή τα μεσάνυχτα, υποδέχεται πρόσωπα με χαρακτήρα και άποψη σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων σε θέματα επικαιρότητας και της ζωής μέσα από μια πιο εναλλακτική σκοπιά. Απόψε, πρώτη επίσημη κάνει στο OPEN η νέα εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω», στις 23.30. Τέσσερις άνθρωποι με καταγεγραμμένο επαγγελματικό και κοινωνικό αποτύπωμα, τέσσερις ιδιαίτερες προσωπικότητες και χαρακτήρες με διαφορετικές οπτικές, έρχονται για να φέρουν καθαρή ματιά στο δημόσιο λόγο. Οι δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Κατερίνα Παπακωστοπούλου συντονίζουν μία τολμηρή ομάδα που τοποθετείται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, χωρίς να στρογγυλεύει τις γωνίες για να ακολουθήσει το ρεύμα. Σταύρος Μπαλάσκας και Αναστάσιος Ντούγκας συμπληρώνουν την ομάδα.

Διαχρονική αξία στη late night ζώνη αποτελεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής και το «The 2night show» γιορτάζουν 10 χρόνια και επιστρέφουν από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 24.00, στον ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης θα υποδεχτεί και φέτος στο πλατό ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική, θα κάνει ξανά τα βράδια μοναδικά απολαυστικά.

Η late night της Παρασκευής έχει μόνο ένα όνομα-μία υπογραφή, εκείνη της Αγγελικής Νικολούλη. Το «Φως στο τούνελ» του MEGA επιστρέφει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23.20 και αναμένεται να τινάξει ξανά τη μπάνκα της τηλεθέασης. Η εκπομπή, που έγινε θεσμός, ανοίγει δρόμους εκεί όπου η σιωπή και το σκοτάδι μοιάζουν αδιαπέραστα.

Μετά από δέκα χρόνια προβολών, οι «Πρωταγωνιστές» έχουν κατακτήσει επάξια τον τίτλο της σημαντικότερης εκπομπής έρευνας στην Ελλάδα. Ιστορίες και εξομολογήσεις ανθρώπων που δεν πρέπει να χαθούν. Εικόνες και ήχοι που συλλέγονται με προσοχή για να αποτελέσουν τον καμβά ενός ντοκιμαντέρ που μιλάει στο νου και στην καρδιά του θεατή. Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου, στις 24.00, στον ALPHA, και ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι έτοιμος για μοναδικές περιπλανήσεις με πρόσωπα που έχουν να εξομολογηθούν πολλά.

Λίγες ημέρες μετά, στις 9 Οκτωβρίου, στις 00.30, πρώτη επίσημη για φέτος κάνει η εκπομπή «Αυτοψία» του ALPHA. Ο Αντώνης Σρόιτερ και η ομάδα του κάνουν αποκαλυπτική έρευνα στις υποθέσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Πρόσωπα που βρέθηκαν στην καρδιά της ενημέρωσης και συζητήθηκαν, σπάνε τη σιωπή τους. Γεγονότα που απασχόλησαν την κοινωνία και άλλαξαν τη ζωή μας, αλλά και θέματα εναλλακτικά, με εσάς εμπνευστές, μπαίνουν στον φακό της εκπομπής.

Να σημειωθεί ότι, μέσα στον Οκτώβριο, θα δούμε την πρεμιέρα της νέας πρότασης του ΣΚΑΪ με τίτλο στην «Αγκαλιά του Φάνη». Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θα υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό.

