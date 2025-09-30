Φως στο τούνελ: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα στο MEGA

Είναι μία από τις μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, με φανατικό κοινό και μεγάλες αποκαλύψεις. Το «Φως στο τούνελ» είναι η τηλεοπτική συνήθεια της Παρασκευής και η Αγγελική Νικολούλη ανανεώνει το ραντεβού της για τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23.20 και αναμένεται να τινάξει ξανά τη μπάνκα της τηλεθέασης.

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει για 31η σεζόν την επιτυχημένη του διαδρομή στην τηλεόραση μέσα από την συχνότητα του MEGA. Η εκπομπή που έγινε θεσμός, ανοίγει δρόμους εκεί όπου η σιωπή και το σκοτάδι μοιάζουν αδιαπέραστα. Με την επίμονη και μεθοδική της έρευνα ανέδειξε πολύκροτες υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη.

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Τούνελ» έχει αποδείξει ότι πίσω από πολλές «απλές» εξαφανίσεις κρύβονται σκηνοθετημένα εγκλήματα. Μέχρι σήμερα μέσα από 1.015 εκπομπές, με τη συμβολή των τηλεθεατών, έχουν βρεθεί περισσότεροι από 1.870 αγνοούμενοι, ενώ η έρευνα της εκπομπής έχει συμβάλει στην εξιχνίαση τριάντα δύο δολοφονιών.