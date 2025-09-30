Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

Δεκάδες σειρές κρατούν συντροφιά, κάθε βράδυ, στο κοινό, ωστόσο οι πρεμιέρες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το προσεχές διάστημα κι άλλα σίριαλ θα προστεθούν στον προγραμματισμό των σταθμών και για κάποια από αυτά το ενδιαφέρον είναι μεγάλο!

Στον ALPHA, μετά την πρώτη επίσημη του «Άγιου Έρωτα», του «Porto Leone» και της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τα βλέμματα πέφτουν στη νέα σεζόν της κωμωδίας «Το σόι σου». Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και, πριν από λίγες ώρες, ο Σόλων Τσούνης ανέβασε στα social media το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων, βάζοντας «φωτιά» στο Instagram!

https://www.instagram.com/p/DPMWhs8COoX/

Στο ίδιο μέτωπο αναμένουμε την καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς», που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20.00. Η σειρά ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή. Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά. Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές. Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Παράλληλα, ο σταθμός έχει στα… σκαριά μία ακόμη κωμική σειρά με τίτλο «Τρομεροί γονείς». Η Ευδοκία Ρουμελιώτη (η Ναταλία) και ο Γιώργος Κριθάρας (ο Στέφανος) είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι που παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στην πιο αληθινή και απρόβλεπτη περιπέτεια: την οικογένεια. Ως γονείς τριών αγοριών σε διαφορετικές ηλικίες, αντιμετωπίζουν με πολύ χιούμορ και αγάπη τις καθημερινές προκλήσεις και τα απρόοπτα της οικογενειακής ζωής. Δεν διαβάζουν εγχειρίδια, δεν ακολουθούν κανόνες, δεν έχουν όλες τις απαντήσεις. Εχουν, όμως, χιούμορ, αγάπη και μια τρομερή ικανότητα να αντιμετωπίζουν την απαιτητική καθημερινότητα της οικογενειακής ζωής.

Μέσα από γρήγορες, απολαυστικές σκηνές, με αυθεντικό χιούμορ, γήινες σχέσεις και στιγμές που θα μπορούσαν να συμβούν σε όλους μας, η σειρά μάς βάζει κατευθείαν στη ζωή μιας οικογένειας που ζει στον δικό της ρυθμό.

«Ο γιατρός», η σειρά που μας κέρδισε από το πρώτο επεισόδιο, συνεχίζεται στον ALPHA, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ρόλο του Ανδρέα Βρεττού, του «Doc», ο οποίος ξαναβρίσκει τον εαυτό του μέσα από τις σκιές του παρελθόντος. Με νέους χαρακτήρες, έντονες συγκρούσεις και ανατροπές που κόβουν την ανάσα, το παρελθόν έρχεται στο προσκήνιο και ανατρέπει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Καινούργιες ιστορίες και απρόβλεπτες εξελίξεις συνθέτουν τα συναρπαστικά επεισόδια που θα μας κρατήσουν καθηλωμένους. «Δεν έχει σημασία αν πονάνε οι μνήμες. Καθεμιά τους είναι πολύτιμη… Τις θέλω όλες πίσω», λέει ο «Doc» στο trailer που συγκινεί, αιχμαλωτίζει και μας δίνει μια γεύση τού τι θα δούμε.

Οι κωμωδίες έχουν λείψει από το κοινό και οι «Σούπερ ήρωες» του ΑΝΤ1, με τον Γιάννη Μπέζο, σε σενάριο Θέμη Γκυρτή και σκηνοθεσία Μιχάλη Βογιατζάκη, θα συζητηθούν. Στο χάος ενός ελληνικού συνοικιακού σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας, γιατί, κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα…

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22.30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την τελευταία πράξη. Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Στη νέα σεζόν της σειράς, η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.

Η πολυσυζητημένη παραγωγή «Ο δικαστής» ξεκινά το ταξίδι της από τον ΑΝΤ1+ και αναμένεται αργότερα να παιχτεί στην ελεύθερη τηλεόραση. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και ο Νίκος Ψαρράς πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία της οποίας το σενάριο υπογράφει ο Νίκος Απειρανθίτης. Η ζωή ενός έγκριτου δικαστή παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του τραυματίζει θανάσιμα, με το αυτοκίνητο, έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του δυστυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι μέλος μιας διαβόητης οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος, που έχει το δικό της σύστημα δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής για να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού του;

Τα δύο γερά χαρτιά του MEGA

«Οι Αθώοι» είναι το «διαμάντι» του MEGA για φέτος. Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νίκου Κουτελιδάκη σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, που εμπνεύστηκε διασκευάζοντας το αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», η σειρά ξετυλίγει μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς, που θα πάρουν σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη, οι Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα και Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Μια φρέσκια, εβδομαδιαία κωμική παραγωγή μυθοπλασίας γεμάτη ανατροπές, με τίτλο «HOTΕΛ ΕΛVIRA», έρχεται στο MEGA από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 21.00 και κρατά ζωντανή την αύρα του καλοκαιριού. Η Ελβίρα αγωνίζεται να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο και μαζί του το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για εναλλακτικό τουρισμό. Ένας γοητευτικός επενδυτής, ο Χάρι, εμφανίζεται ξαφνικά και υπόσχεται να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Τι κρύβει όμως ο μυστηριώδης ξένος πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο; Πριν η Ελβίρα καταφέρει να προσελκύσει τουρίστες από όλον τον κόσμο στο γραφικό νησάκι του Αιγαίου, στα δωμάτια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» καταφθάνουν χρέη, συγγενείς που διεκδικούν μερίδιο και ντόπιοι «καρχαρίες» του τουρισμού. Ποιοι είναι, όμως, οι τρελοί ήρωες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον;

Περιμένοντας τη «Μεγάλη Χίμαιρα»

«Η μεγάλη χίμαιρα», η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, που βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση και αποτελεί την πλέον ακριβή παραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, είναι σίγουρα η πιο πολυαναμενόμενη σειρά των τελευταίων χρόνων. Η σπουδαία παραγωγή θα «ζωντανέψει» για πρώτη φορά στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών και θα ακολουθήσει προβολή στην ΕΡΤ1. Στον κεντρικό ρόλο της Μαρίνας, η Ιταλίδα με ελληνικές ρίζες ηθοποιός, Fotini Peluso, καλείται να ενσαρκώσει τις εσωτερικές συγκρούσεις και τα πάθη της πρωταγωνίστριας. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου υποδύεται τον Γιάννη, σύζυγο της Μαρίνας, ενώ η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αναλαμβάνει τον ρόλο της Ραΐζαινας, μιας καθοριστικής φιγούρας στην ιστορία. Ο Δημήτρης Κίτσος συμπληρώνει το καστ, ζωντανεύοντας στην οθόνη τον χαρακτήρα του Μηνά

