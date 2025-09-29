Τα Φαντάσματα: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο

Το βράδυ της Κυριακής ήταν αφιερωμένο στο STAR και τη νέα κωμωδία, με τίτλο «Τα φαντάσματα». Η σειρά έκανε πρεμιέρα κερδίζοντας τις εντυπώσεις και κάνοντας το κοινό να γελάσει με την ψυχή του.

Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης, κρατούν τους βασικούς ρόλους και απέδωσαν κάθε σκηνή με μοναδικό τρόπο.

Η σειρά θα επιστρέψει την ερχόμενη Κυριακή, στο STAR, στις 21.00, και θα δούμε τον Χάρη να προσπαθεί να πείσει τη Μαρίνα ότι οι εμπειρίες της με τα φαντάσματα δεν είναι πραγματικές, αλλά οφείλονται σε μετατραυματικό σοκ, επειδή στο νοσοκομείο είχε πέσει σε κώμα. Τα φαντάσματα χρησιμοποιούν όποιο μέσο διαθέτουν για να αναγκάσουν το ζευγάρι να φύγει από το σπίτι, ξεκινώντας στην ουσία έναν πόλεμο. H Μαρίνα επιβεβαιώνει και επιστημονικά ότι πράγματι μπορεί να δει και να ακούσει τα φαντάσματα.

Έτσι, αποφασίζει ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να πουλήσουν το σπίτι και να φύγουν μακριά. Αρχίζει να πιέζει τον Χάρη να μετακομίσουν. Εκείνος δεν έχει αντίρρηση, ώσπου ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να απαλλαχθεί από το δάνειο που πήραν για να ανακαινίσουν το κτήριο. Τότε, η Μαρίνα προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τα φαντάσματα, ώστε να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν ειρηνικά. Ο Χάρης πείθεται και εκείνος για την ύπαρξή τους, όταν αναγκάζεται να συνεργαστεί μαζί τους για να επισκευάσει το σύστημα θέρμανσης.