Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

Η Ναταλία Λιονάκη έχει αφήσει τα εγκόσμια τα τελευταία χρόνια και έγινε μοναχή Φεβρωνία και βρίσκεται στην Αφρική.

Κάτι όμως περίεργο συμβαίνει τον τελευταίο μήνα με την πρώην ηθοποιό. Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» ουδείς γνωρίζει τι συμβαίνει με τη Ναταλία Λιονάκη.

Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ή απλά πέταξε τα ράσα;

«Έχει ξεκινήσει η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη του Κισούμου και Δυτικής Κένυας στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Κισούμου της Αφρικής. Εκεί λοιπόν παρίσταται ο Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος. Λειτουργούν οι ιερείς από το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, όπου και υπάγεται η συγκεκριμένη Μητρόπολη. Είναι οι δύο μοναχές, αδερφές της Ναταλίας Λιονάκη, μοναχής Φεβρωνίας, χωρίς την Ναταλία Λιονάκη. Επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέγαμε χτες. Η Ναταλία Λιονάκη δεν πήγε ούτε προχθές στην υποδοχή την πρώτη, ούτε χθες στην υποδοχή και στη θεία λειτουργία, ούτε και σήμερα στην εκθρόνιση του Μητροπολίτη Κισούμου. Είναι κάτι το οποίο αναζητούμε τα τελευταία 24 ώρα, γιατί πραγματικά είναι βασανιστικά τα ερωτήματα, και του κόσμου, αλλά και πιστών, και από το Κισούμου, αλλά και από την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και μοναχή και στην Κρήτη η Ναταλία Λιονάκη, με ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι αυτό το πέπλο μυστηρίου».



Και το ρεπορτάζ συνεχίζει αναφέροντας «Σύμφωνα με πληροφορίες οι τελευταίες φωτογραφίες, στις οποίες εθεάθη η Ναταλία Λιονάκη ως λειτουργός, συλλειτουργός, μαζί με μητροπολίτες, δηλαδή να παρίσταται σε λειτουργία ως μοναχή, είναι το 2023, δύο χρόνια πριν. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί σε φωτογραφικό υλικό. Είχαμε δείξει επίσης κάποια βίντεο που ήταν σε κάποιες γιορτές, αλλά δεν ήταν σε θέμα λειτουργίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση και πολύ σημαντικό ενδεχόμενο ακριβώς, να μην βρίσκεται στην Αφρική αυτή τη στιγμή η Ναταλία Λιονάκη. Να μην βρίσκεται σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Να πούμε ότι όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε πριν, το ορφανοτροφείο του Αγίου Μάρκου στελεχώθηκε το 2017, με σκοπό οι ίδιες οι μοναχές, οι τρεις αυτές οι ηρωίδες μοναχές, να το στελεχώσουν και όντως το ανέστησαν και βοήθησαν εκεί πολλά παιδιά να βρουν την Ορθοδοξία. Μετέπειτα, από το 2023 και μετά, δεν στελεχώνουν το συγκεκριμένο ορφανοτροφείο. Υποθέσαμε λοιπόν ότι η μοίρα της θα είναι το να στελεχώσει κάποια άλλη δομή της Μητρόπολης. Μην ξεχνάμε ότι οι Μητροπόλεις αυτές είναι πολύ φτωχές. Μιλάμε ότι κάνουν λειτουργίες σε παραπήγματα. Δεν έχουνε οργανώσει όπως έχουνε εδώ οι Μητροπόλεις. Κάτι το οποίο καθιστά έχουμε πιο δύσκολο το έργο και σημαντικό της Ιεραποστολής».

Η υπόθεση περιπλέκεται καθώς η Ναταλία Λιονάκη φέρεται να έχει φύγει από την Αφρική και ουδείς γνωρίζει που είναι: «Επειδή αυτές τις μέρες πραγματική είναι η αγωνία στο κόκκινο, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα βρίσκεται στην Αφρική. Αυτό είναι κάτι που πρώτη φορά ακούγεται, το οποίο όμως λένε πολλοί. Τι ακριβώς συμβαίνει. Μήπως η οικογένειά της κρατάει ένα κλειστό, αν θέλετε, τρόπο επικοινωνίας. Γιατί, ξέρετε, πολλοί δεν έχουνε επαφή μαζί της. Δεν έχει επαφή με ανθρώπους. Ο νέος είναι ο Μητροπολίτης Φίλιππος. Ο Μητροπολίτης Φίλιππος δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη. Αλλά να πάει κάπου χωρίς να υπογράψει ο Μητροπολίτης δε γίνεται. Δεν γίνεται εκτός αν υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπαμε, θέμα υγείας ή να έχει αποχωρήσει. Μπορεί να την έχει στείλει κάποιος Μητροπολίτη, ο προηγούμενος για παράδειγμα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ξέραμε. Δεν μπορεί να λείπει πάνω από ένα μήνα. Εδώ μιλάμε ότι η απουσία είναι εμφανής εδώ και πολύ καιρό, πλην κάποιων γιορτών που εμείς είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, με παιδάκια τα οποία φρόντιζε. Αλλά αυτό δεν ήταν στα πλαίσια του ιερατικού της λειτουργήματος, του μοναχικού της σχήματος. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει αγωνία. Υπάρχει αγωνία αν υπάρχει θέμα υγείας. Γιατί το είπαμε ότι το πρωτόκολλο ορίζει ότι να μην παρίσταται η μοναχή, γιατί βλέπουμε τις δύο από τις τρεις, δηλαδή οι ηρωίδες μοναχές, οι οποίες είχαν στελεχώσει αυτή την προσπάθεια, και οι προσευχές όλης της Ελλάδας είναι η Ναταλία Λιόνακη να είναι καλά στην υγεία της. Αυτό προσευχόμαστε. Και να δούμε αν έχει αλλάξει η ιεραποστολία αν είναι κάπου αλλού».