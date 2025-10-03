Ναταλία Λιονάκη: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η εκκλησία, ήμουν δίπλα στην κόρη μου, λέει η μητέρα της

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη, σε νέες δηλώσεις της αναφέρθηκε στην επιλογή της κόρης της να ακολουθήσει τον μοναχισμό, τονίζοντας πως για χρόνια βρισκόταν δίπλα της και δεν αισθάνεται ότι έχει κάνει λάθη ως προς τη στήριξή της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, παρότι είναι άνθρωπος με πίστη, δεν την επηρεάζει η γνώμη της εκκλησίας.

Η πρώην ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ζει σε μοναστήρι στην Κένυα, όπου έχει λάβει το όνομα μοναχή Φεβρωνία. Η μητέρα της, ωστόσο, εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή της, τόσο για την αλλαγή του ονόματός της όσο και για την απόφασή της να ζήσει ως μοναχή.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη μίλησε στο «Πρωινό» και μεταξύ άλλων δήλωσε πως δεν ενημερώθηκε ποτέ για την επιλογή της κόρης της: «Το δικό μου το παράπονο είναι ότι δεν με ρώτησε. Δεν το είπε. Μου έλεγε ψέματα. Είναι ο δρόμος του Θεού ο μοναχισμός; Δηλαδή είπε να γίνω μοναχή για να τον ακολουθήσουμε; Δεν είπε ο Χριστός να γίνω μοναχή. Αυτό το θα πει; Ότι είμαι κατά του Χριστού; Εγώ τον Χριστό τον έχω στην καρδιά μου. Εγώ έμαθα τη θρησκεία μου από τη μαμά μου, από το σχολείο μου, από την εκκλησία μου. Δεν πήγα σε μοναστήρια για να διδαχθώ αυτά. Αν αυτή είναι η θρησκεία που είναι μέσα στα μοναστήρια, δικό τους το πρόβλημα. Αν είμαι αμαρτωλή που ακούω τον Χριστό και νιώθω την αγάπη του Χριστού, δικό μου το πρόβλημα. Εγώ μπορεί να έχω κάνει αμαρτίες και να μην τις ξέρω. Και του λέω “Χριστέ μου εσύ ξέρεις. Αν εγώ έχω αμαρτίες και μπορείς να μου τις συγχωρέσεις, συγχώρεσέ με"».

Η Τζένη Λιονάκη τόνισε επίσης, ότι δεν κατανοεί την επιλογή του μοναστηριού, εκφράζοντας τη δική της θεώρηση για την προσευχή: «Δηλαδή αυτό, το να κάθομαι να προσεύχομαι με τις ώρες, δεν το καταλαβαίνω. Ό,τι έκανε εκεί, μπορεί να το κάνει και στο σπίτι. Εγώ της είπα κάτι. “Πες μου σε παρακαλώ, εγώ είμαι μοναχή; Εγώ, της λέω, νιώθω μοναχή. Μόνη μου τρώω, μόνη μου κοιμάμαι, μόνη μου όταν γυρνάω σπίτι, παντού είμαι μόνη μου. Εσείς οι καλόγριες είστε μοναχές; Σε κοινόβιο ζείτε”. Δεν μου απάντησε».

Σε άλλο σημείο, έθεσε ερωτήματα για τις πρακτικές μέσα στα μοναστήρια: «Και ρώτησα και κάτι άλλο. “Εγώ από την ώρα που γεννήθηκα, γιορτάζω την Ανάσταση του Κυρίου. Γι’ αυτό σταυρώθηκε, για εμάς σταυρώθηκε, για να καταργήσει το θάνατο. Γιατί φοράνε μαύρα; Γιατί πενθούν; Η Παναγία από την ώρα που αναστήθηκε ο Χριστός, δεν ξαναφόρεσε μαύρα. Γιατί όλοι αυτοί φορούν μαύρα; Τι πενθούν;”. Και ξέρετε τι μου είπε το παιδί μου; “Δεν μπορώ να σου απαντήσω, λέει, γιατί δεν θα καταλάβεις”. Άλλαξαν, λέει, το όνομα. Ο Χριστός όταν διάλεξε τους μαθητές του, τους άλλαξε ονόματα; Τα έχω διδαχθεί αυτά από την ώρα που γεννήθηκα για τον Χριστό».

Με έμφαση στη δική της πίστη, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη υπογράμμισε: «Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι εγώ προσβάλλω την εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η εκκλησία. Εγώ πιστεύω τον Θεό, την Παναγία, τον Χριστό και να ακολουθώ τον λόγο αυτών. Εγώ προσπαθούσα να είμαι πάντα σωστή. Ήμουν δίπλα της μια ζωή και δεν έχω να κατηγορήσω τον εαυτό μου για κάτι. Της είπα “σε παρακαλώ φρόντιζε τον εαυτό σου. Πρόσεχε τις επιλογές που κανείς στη ζωή σου”. Μα κάθε μάνα, αυτά δεν πρέπει να κάνει και να λέει; Αν, όμως, το παιδί κάνει κακές επιλογές στη ζωή του, δεν ευθύνεται ο γονέας».

Η Τζένη Λιονάκη κατέληξε λέγοντας ότι η κόρη της μεγάλωσε με αγάπη και φροντίδα: «Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της. Ούτε η αγάπη, ούτε η φροντίδα, ούτε το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι πριγκίπισσες δεν έχουν μεγαλώσει έτσι. Άθελά μου θα τη στεναχωρούσα εάν είχα εξωσυζυγικές σχέσεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Εάν χτυπούσα το παιδί μου, που δεν το έχω χτυπήσει ποτέ στη ζωή μου. Εάν στερήθηκε. Εμένα πάντα το ενδιαφέρον ήταν, τι θα φάει το παιδί μου, να είναι υγιέστατο, να είναι στα καλύτερα σχολεία. Αφού είναι επιλογή της, τελείωσε. Τι να κάνω;».

Μετά τις τοποθετήσεις που έκανε πριν από λίγες ημέρες η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, ήρθε η πρώτη αντίδραση από τη μοναχή Φεβρωνία. Η απάντηση μεταφέρθηκε μέσω του Πρεσβύτερου ιερέα Πατέρα Τιμόθεου και προβλήθηκε στην εκπομπή «Weekend Live» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Πατέρας Τιμόθεος δήλωσε: «Μετά λύπης πληροφορηθήκαμε πως τις τελευταίες ημέρες γίνεται συζήτησις εις την ελληνικήν δημόσια σφαίρα με επίδικο το δικαίωμα ενός ανθρώπου και δη μιας γυναίκας να ακολουθήσει την κλήση της και να αφοσιωθεί στο θέλημα του Θεού. Η κυρία Τζένη Λιονάκη, κατά σάρκα μητέρα της Μοναχής Φεβρωνίας, την οποία γνωρίζω, τιμώ και εν χριστώ αγαπώ, προέβη σε άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμούς καταφερόμενο εναντίον της πεμπτουσίας της ορθόδοξου πίστεως ήτοι του μοναχισμού. Πληροφορηθείσα η αδελφή Φεβρωνία περί της ασχήμιας αυτής εξέφρασε τη θλίψη της και ανέφερε πως "είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου"».

