Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, η οποία βρίσκεται στην Κένυα ως Μοναχή Φεβρωνία εδώ και αρκετά χρόνια, λέγοντας ότι η ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στην κηδεία του πατέρα της και ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη, είπε ότι η κόρη της δεν έχει τηλεφωνήσει τα τελευταία 11 χρόνια.

«Το παράπονό μου είναι ότι το παιδί μου δεν μου μίλησε για τον μοναχισμό. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Είναι 11 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Ζει η μάνα μου, ο πατέρας μου; Ζουν; Όταν το ίδιο σου το παιδί σε απαρνιέται και δεν αναγνωρίζει τι γονείς είχε… Δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Είστε καλά;» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της ηθοποιού.

«Όταν πέθανε ο πατέρας της, η Κρήτη όλη πήρε τηλέφωνα σε όλα τα μοναστήρια και στην Αρχιεπισκοπή για να ενημερωθεί η κόρη», κατέληξε η Τζένη Λιονάκη.

