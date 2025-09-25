Μοναχή Ταβιθά για Ναταλία Λιονάκη: «Η μοναχή Φεβρωνία ήταν θλιμμένο πλάσμα και άνθισε»

Μία μέρα μετά το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένης, που αναφέρθηκε στην απόφαση της κόρης της να ζήσει πλέον σε μοναστήρι, χωρίς να έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της, η μοναχή Ταβιθά μιλά στον Alpha και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη μοναχή Φεβρωνία (σ.σ. Ναταλία Λιονάκη).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η μοναχή Ταβιθά, «η μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο πλάσμα όταν ήρθε στο μοναστήρι».

Μοναχή Ταβιθά: «Βασανισμένο πλάσμα ήταν η μοναχή Φεβρωνία»

«Σιωπή, παρθενία, σωφρονύση. Τις αρετές της μοναχικής ζωής προσπαθούμε να τιμήσουμε όσες και όσοι νυμφευθήκαμε Χριστόν. Όμως, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να μιλήσω για μια ευλογημένη ψυχή όπως η μοναχή Φεβρωνία. Ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα όπως ήλθε και την αντίκρυσα πρώτη φορά προ της μοναχικής κούρας της. Και το μετά, πώς άνθισε εναγκαλιζόμενη τον Κύριον και τον λόγο του Ευαγγελίου, πώς χαμογέλασε και πάλι, πώς χαμογέλασαν τα μάτια της κατά το σπουδαίο έργο της διακονίας της.

Ο Σταυρός στην κοσμική ζωή της μεγάλος, δοκιμασίες, οικογενειακά, προσωπικά δράματα, ο μισθός όμως που της επεφύλαξε ο Κύριος, πλούσιος και πνευματικά πλήρης», αναφέρει η μοναχή Ταβιθά.